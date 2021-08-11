奧運早年還在摸索階段時，出現過不少短命的冷門運動，例如1900年的「騎馬砍獵」紀錄上有兩位女性參賽，後來到底比成什麼樣子都沒有記述，也就是空有排名而沒有留下比賽過程。英媒《Metro》今年回顧過去奧運最冷門的10項競技，更奇怪的還在後頭。

第６項「跳水比遠」：1904年美國聖路易奧運。根據現存記載，參賽者從大約半公尺的地方，盡全力「往前」跳下水，入水時面朝下。選手入水之後，在他浮上水面或是1分鐘時限到達，在水裡移動最遠的人就贏了（測量起點距離選手最後到達的位置），也就是「比誰跳水更遠」。

這是一種跳水項目而不是游泳，選手不允許在水中使用四肢推進，入水之後只能憑著身軀自然向前。這項賽事遭到嚴厲批評「不算一種運動」，被認為體型愈胖的人愈有利。在那個胖子還很稀有的年代，參賽的5位選手全是美國人，留下的奧運紀錄為19.05公尺。

第７項「攀繩」：1896年雅典奧運（第一屆奧運）。這是非常奇怪又有點危險的運動，選手必須抓著一條14公尺長的繩索垂直往上爬，看看比誰爬得更高、費時更短。由於這是體操項目，在相同的成績之下，就以爬繩子的動作更有型的選手獲勝。特別嚴酷的是攀繩不許使用雙腿輔助，全程只能使用手臂的力量，結果僅有兩位選手爬完14公尺。

第８項「英式槌球」：1900年巴黎奧運。現代流行的槌球為日本人發明，早年的傳統槌球打法不同，分為單人單球、單人雙球、雙打3個項目。全部10位參賽者都是地主法國人，其中3位是女性。由於相關記載不多，雙打只有金牌的紀錄而沒有銀牌和銅牌。

第９項「單人水上芭蕾」：1984－1992年奧運。當時少數限定女子參加的比賽，水上芭蕾很有名，主要是以團體的形式呈現最佳，單人的效果並不好，參賽的國家很多，結果連續3屆的單人獎牌全數被美國、加拿大、日本3國選手包辦。

第１０項「男子50公里競走」：1932－2020年奧運。他們在走路！他們在扭屁股！他們手臂擺動很快！實際上快步走路比表面看上去困難得多，全程走完的選手比馬拉松還少。這是奧運最長距離的競技，沿路還得找人盯著他們有沒有「跑起來」，當時沒多少人相信這項嚴酷的競技可以長命，沒想到成為奧運最經典的賽事之一。不幸的是因為國際奧會男女強制同額的政策，專屬於男子的50公里競走正式在東京奧運謝幕，只留下20公里競走。