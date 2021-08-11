有些人遇到問題時，態度會猶豫不決，不過也有些人能夠果斷的下決定，運勢命理網站「慕辰說事」分享，生肖屬龍、兔、鼠、狗的女人做事非常果斷，遇到困難也不會閃躲，會儘快解決再勇往直前，總是不給自己留退路，從來不會在她們臉上看到迷茫的神情。

▍1.生肖龍

屬龍的女人實力堅強，非常有自信，通常受到長官的信賴，她們每次行動前都會做好計畫，深信自己一定會成功，下任何決定都非常果斷，有一股勢在必得的氣勢，她們完全不留後路給自己，總是勇往直前，就算遇到困難也不會猶豫，更不會退縮。

▍2.生肖兔

屬兔的女人平常話不多，有些人會以為她們沒有主見，其實她們下決定時非常果斷，甚至不會問其他人的意見，自己想怎麼做就怎麼做。她們其實很任性，在戀愛中需要另一半的包容，如果不夠有耐心的人就不要去招惹她們，千萬不要因為可愛的外表就以為她們很好操控。

▍3.生肖鼠

屬鼠的女人非常努力，凡事都會做好準備，為了獲得成功，甚至會動心機讓自己取得優勢，她們非常好勝，希望能證明自己的實力，當她們開始行動時就不會猶豫，眼中只有成功這個目標，不會幫自己留後路，做事非常果斷，遇到困難會迅速解決，超高效率令人佩服。

▍4.生肖狗

屬狗的女人性格單純，下決定前不會想太多，總是靠直覺做事，因此顯得非常果斷，她們的人生目標就是每天過得快快樂樂，不會花時間去推論和反省，做事也不幫自己留後路，因此如果跟她合作就要有失敗的心理準備，畢竟她們把事情搞砸是常態，遇到也不用感到意外。