【果蠅會刻意避免苦味以及有毒的食物】

果蠅其實是有鑑別力的,就像美食家會細讀菜單一樣,他們會花很多時間尋找有甜味且又有營養的食物,果蠅會刻意避免苦味以及有毒的食物,而當他們選擇這些食物時,他們的大腦會發生什麼事呢?

在一項有助於闡述人們是如何選擇食物的研究當中,研究人員讓飢餓的果蠅分別在甜又有營養但是含有苦味的食物和不甜也不苦但低熱量的食物之間做出選擇,接著他們使用神經成像技術,追蹤果蠅在做出這些艱難選擇時大腦中的神經活動。

【將感覺訊息傳遞到大腦的扇形部分】

「這取決於牠們有多餓。」耶魯大學醫學院(Yale School of Medicine)細胞和分子生理學、遺傳學和神經科學教授、該研究的作者邁克爾·尼塔巴赫(Michael Nitabach)說:「他們越餓,就越有可能忍受苦味,以獲得高熱量的食物。」

根據7月5日發表在《自然通訊》(Nature Communications)雜誌上的研究,果蠅如何做出這些決定的答案其實有點複雜。由耶魯大學(Yale)副研究科學家普里蒂·薩林(Preeti Sareen)領導的研究小組稱:「果蠅將感覺訊息傳遞到大腦的扇形部分,信號在那裡被整合,觸發相當於昆蟲版的執行決策。」

【神經物質有助於調節大腦的獎賞機制】

研究人員發現,當新的食物果蠅吃進去時,扇形身體中的神經元活動模式會發生適應性變化,這決定了果蠅決定自己要吃什麼食物。

不過經過研究人員更進一步查證發現事情變得很奇怪,他們發現果蠅可以通過操縱扇形身體的神經元來改變自己的選擇,例如當牠們神經元新陳代謝活動減少時,飢餓的果蠅會選擇低卡路里低熱量的食物,研究團隊認為:「這是一個巨大的反饋循環,而不僅是自上而下的決策。」

這跟人類選擇食物有關,果蠅大腦和人類大腦的神經活動都是由神經肽和神經多巴胺的分泌來調節的,這種神經物質有助於調節人大腦的獎賞機制,神經網絡的變化可能會改變大腦對不同類型食物的反應,換句話說,神經化學有時可能會決定我們自認為自己能做出有意識的食物選擇。作者邁克爾·尼塔巴赫(Michael Nitabach)說:「這項研究為理解飢餓和內心情緒狀態是如何影響我們的行為提供了一個基礎的模板。」

圖片來源:stock image

