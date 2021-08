【一天內蒸發了220億噸冰】

根據路透社報導,在7月28日時的北半球熱浪效應導致氣溫達到季節平均溫度的兩倍之多,格陵蘭冰蓋在一天內蒸發了220億噸冰,這些融化的水量足以將整個佛羅里達州淹沒5釐米左右。根據法新社報導所表示,隨著熱浪的持續,丹麥氣象研究所報告稱,格陵蘭東北部尼爾雷利伊納特(Nerlerit Inaat)機場的高溫創下23.4°C(74.12°F)的紀錄,考慮到格陵蘭島夏季的平均氣溫只有10°C(50°F),這種極端高溫加劇了人們對格陵蘭島冰蓋穩定性的擔憂。

格陵蘭島冰蓋的量僅次於南極,而目前格陵蘭島融化速度比在過去任何時間都還要快速,甚至在過去的12000年當中該地區從未出現如此快速地融冰數量,許多氣象研究人員認為這可能已經越過了臨界點,意思是現在的我們其實束手無策,只能眼睜睜地看著這些冰融化掉。

【全球海平面可能上升7米】

根據最近的一項研究,自1990年以來,格陵蘭冰蓋的融化現象已經導致海平面上升了10.6毫米,如果格陵蘭冰蓋完全融化,將有很大的機率使全球海平面上升7米(23英尺)左右。

相比之下,南極冰蓋到目前為止只讓全球海平面上升了7.2毫米,而一但南極冰蓋完全融化,就會使海平面上升58米(190英尺)。

【平均每天都有約8噸的冰融成水】

兩年前,格陵蘭冰蓋收縮至1981年開始觀測以來的最低體積,這都歸因於極端的夏季氣溫所導致的,最大的單日融化事件也發生在2019年7月下旬,儘管近日大規模的融化事件沒有兩年前的熱浪那麼多,但它確實影響了更大的地區,且不斷飆升的溫度導致了平均每天約8噸的融水。

除了造成海平面的顯著上升,冰蓋的融化還可能導致大量汞的出現,最近的研究表示,格陵蘭島融化的冰釋放出的有毒金屬含量非常地豐富,科學家們還不確定為什麼會出現這種情況,因為格陵蘭島並沒有汞的來源,唯一懷疑的可能是它來自自然的地球化學過程。

圖片來源:iflscience

資料來源:Benjamin Taub(2021AUG 02).Greenland Ice Melt Released Enough Water In Single Day To Cover All Of Florida Last Week. Iflscience