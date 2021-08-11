陰部有異味需要用香味的衛生用品來掩蓋？根據克理夫蘭醫學中心表示，陰道其實有自我清潔功能，需要一直清潔的想法是不正確的。它不需要特別的化學品或香水產品讓氣味更好，即使在經期也是如此。如果常常有異味困擾，請記得尋求醫生幫助，而不是試圖用香水或肥皂、化學品來使其乾淨或是掩蓋味道。

●過度清潔陰道 失去pH值平衡

根據克理夫蘭醫學中心，婦產科醫師萊斯利（Dana Leslie）說， 長久以來女性一直被告知「陰道很髒需要清潔」的想法是不正確的，不僅會造成不必要的痛苦，且會發出危險的信息。這正是因為利用女性的不安全感，認為她們有問題且身上有味道。

她說，陰道是一個微妙的環境，使用有香味的產品會破壞好菌和壞菌之間的平衡，這些產品中的化學物質會使pH值失去平衡。

如果常常有異味困擾，請記得尋求醫生幫助，而不是試圖用香水或肥皂、化學品來使其乾淨或是掩蓋味道。(圖/健康醫療網提供)

●用香味的女性用品 干擾身體自然平衡

良好的陰道細菌可以防止感染和致病生物，不過使用破壞性的外來來源，比如有香味的衛生棉條有可能反讓有害細菌過度生長而引起刺激、瘙癢、感染或過敏反應。

萊斯利強調，所有衛生產品都不是健康陰道所必須使用的，我們會教育患者不要使用陰道沖洗液，特別是pH值的改變和正常菌叢的紊亂。

陰道是一個可以憑藉其複雜的細菌混合物，即便在月經期間，它也會不斷地更新細胞和微生物，也不需要特殊的產品來保持清潔。陰道非常敏感，容易受到任何外來物擾亂細菌和pH值的平衡。

●陰道氣味異常 請尋求醫師協助

「忽視或自我診斷陰道異味或異常分泌物可能很危險，因為通常是不正確的」，萊斯利說，最好的方式是看醫生並進行評估確定，而不是用香水掩蓋或嘗試不明藥物。

如果使用有香味墊或衛生棉條並感到發癢或刺激，應停止使用並待相關症狀消失。在正常情況下，通常會在一兩天內恢復到正常狀態。

陰道有異味原因多，如果有任何困難者，無論是刺激、疼痛還是氣味異常等，使用有香味的衛生棉條或衛生棉可能不是最好的方法。請記得尋求醫生幫助，而不是試圖用香水掩蓋味道。