全台降級，指揮中心宣布，民眾為了消暑想前往的游泳池，8月10日起將「有條件開放」，10人以下小班游泳課程也可以進行，不過得落實實聯制、總量管制、且場內需全程戴口罩（水中口罩）。游泳池有感染風險嗎？除了新冠肺炎，竟還得擔心其他傳染病問題。

炎炎夏日，正是玩水好時機，但也有不少人擔心，游泳池恐怕容易感染新冠肺炎。5月，美國疾病管制局（CDC）就表示，新冠肺炎很難在游泳池傳染，三溫暖、親水公園等地方都很安全，民眾可以放心前往。CDC在網站上說：「沒有證據顯示，新冠病毒能透過水來傳播。」

●泳池消毒水含氯 30秒就能殺死新冠病毒

倫敦帝國學院的研究指出，若將游泳池的水與新冠病毒相混，添加於泳池水中用來消毒的氯，最短能有效在30秒內，就使病毒失去活性。

史丹佛醫學院傳染病專家達賴（Sudeb Dalai）解釋，泳池水中的氯和溴，是很好的殺菌的配方，但即便是一般水源，如湖泊、池塘，也都不是新冠病毒的傳播媒介。他解釋，新冠病毒離開人體，確實能在泳池環境內存活，但若是放有消毒水的水域，病毒既活不了太久，也無法再具同等的傳染力。

但這不代表，去泳池感染新冠的風險為零。在人擠人的水域，民眾還是要小心，別與其他人靠得太近，尤其是室內泳池，如果進場人數太多，就會成為巨大的病毒溫床，因為新冠病毒主要透過空氣中的氣溶膠、飛沫傳染。此外，許多人碰過的扶手、階梯、水上用具，也都是傳染媒介。

●「拉肚子別去游泳」 消毒水對寄生蟲無用

但即便如此，美國CDC還是製作了2張動圖，呼籲民眾：如果自己或小孩有拉肚子的症狀，建議還是別去游泳。「不要把腹瀉帶到游泳池裡！」CDC說：「因為只要有一人腹瀉，就會污染一整座游泳池。」

密西根大學藥學與毒物副教授艾倫（Jamie Alan）指出：「腹瀉的某些病因，比如寄生蟲問題，需要非常高水平的氯含量才能殺死，而一般泳池的濃度並不夠。」

CDC專家擔憂的，是過往每年夏季都會出現的「隱胞子蟲」，這種病蟲在泳池中格外容易傳染，有些人喝到水會嚴重腹瀉長達1週，有些人則會因此感染急性結膜炎。隱胞子蟲之所以難纏，是因為其身體構造外有一層保護殼，能在消毒水中存活很長時間，並不害怕各種含氯的消毒劑。

CDC比喻，在泳池裡接觸到一個有腹瀉症狀的人，就跟在馬桶裡做水下呼吸一樣，會暴露在大量的病菌之下。

巴爾的摩仁慈醫學中心初級照護醫師波林（Kathryn Boling）解釋，腹瀉的成因很多，許多傳染病都會引發腹瀉症狀，如果不清楚自己身上的病症為何，很容易在游泳時傳染給別人。

一般人腸內含有多達1400億隻細菌，從外觀上根本看不出來。除了隱胞子蟲以外，大腸桿菌、梨形鞭毛蟲也都是夏季容易出現的寄生蟲類。而一個有腹瀉症狀的人，肛門周遭區塊更會有大量病菌，跟著宿主一起進泳池，再傳給他人。

●解封後想去泳池，有哪些事要注意？

雖然目前尚未開放前往泳池，但若之後解封，民眾想前往游泳消暑，有幾件事得注意：

1.建議打完疫苗再前往，對自己和他人都是更好的保護；如果有身體不適的情形，建議都不要前往

2.隨時注意清潔雙手、保持乾淨；可以隨身帶著酒精，經過梯子、拿到浮板、或坐上長椅都順手消毒一下

3.如果前往的是室內泳池，記得要戴口罩入場，過程中並盡量與他人保持超過2公尺的距離。