水對人體相當重要，因人的體重有60～70%的水分，血液中的水分比重高達90%以上，各個器官也都有水分，即使是很結實的骨頭，也有20%以上的水比例。

水分在體內負責的工作很多，舉凡新陳代謝、吞嚥消化、食物的分解、養分的吸收、養分的運送、廢物的排出、體溫的維持……等，都跟水分有關。

但是，不論任何時間，身體中的水分都在不斷地消耗、蒸發及流失，即使是在完全不動的睡覺狀態下，也不例外。人體一天的排水最多的比例是排尿，正常人一天的排尿量大約是1500c.c.，加上皮膚透過毛細孔蒸發、流淚、排汗，或是呼吸吐納之間，全部加總起來，一日水分流失量大約在2000～2500c.c. 之間。

每個人水分的流失狀況，和工作量、活動量以及運動狀態都有關係，例如一位大量流汗的運動員或在高溫環境中工作的人，排汗量就可能因此而提高許多。

既然估算出身體一天可能失去的水分比例，換句話說，也必須攝取同等量的水分進入身體，否則體內的水平衡就會失衡。

(示意圖/常春月刊提供)

●水喝太少，身體發警訊

1.沒精神、全身不舒服

水喝得不夠多，會影響新陳代謝，導致精神不佳，稱為「辦公室症候群」。有時候會出現全身酸軟、呼吸不順、喘不過氣，或是頭暈目眩等類似感冒的狀況，總之，老感覺全身不對勁。

於是很多人開始病急亂投醫，家醫科、耳鼻喉科、心臟內科……，醫院每一科繞了一圈，檢查之後又都沒有問題，最後才找到問題的癥結點，一顆藥都不用吃，只需要多喝水就好，原來是缺水影響了新陳代謝所造成的。

2.便秘、解便不順

便秘不算是種疾病，但卻是臨床很常見的症狀，尤其是女性，更容易有這樣的困擾，主要包括排便次數減少、糞便量減少、糞便乾結、排便困難等，只要上述症狀同時存在兩種以上，就算是便秘。

上班族忙起來，常常忘記喝水或久坐不動，這些都是造成便秘的危險因子。而且根據統計，多數便秘患者都屬於不愛喝水的族群，再加上不愛活動，導致腸胃道蠕動減緩，以致解便不順或便秘。

眼屎多、眼睛乾澀，是身體缺水的重要警訊。(示意圖/Shutterstock)

3.眼屎多、眼瞼乾澀

很多缺乏水分的人，容易產生眼屎，加上現代人大多長時間盯著手機、電腦，眨眼的次數太少，辦公室又多有空調，室內空氣乾燥，導致眼睛表面的水分減少，初期可能感覺眼瞼乾澀，之後惱人的眼屎就會悄悄「出沒」。

4.皮膚變乾、細紋多

體內水分夠不夠和皮膚表現出來的狀況關係很大，這從坊間開架式保養品中，多數強調保水、保濕功效，就可以看得出來。含水充足的肌膚，呈現水噹噹的Ｑ彈剔透，缺水的肌膚則會變得乾燥，有老化、鬆弛或細紋等現象，看起來比實際年齡老了好幾歲。

5.小便灼熱、容易有結石

天氣一天比一天熱，因泌尿道發炎而求診的人數也多了起來，患者常自述感覺小便時有灼熱感，或有尿意卻尿不多。這是因夏天溫度高，流汗機會較多，要是忘記補充水分，很可能就造成泌尿道感染。

水喝太少還可能引發結石危機，痛起來可是會要人命的。許多人都知道要補鈣，必須在年輕時儲存骨本，但若是每天補鈣，卻沒有喝足量的水，等於種下結石的危險因子。

(示意圖/Shutterstock)

●哪些人不能喝太多水？

雖然知道喝水的好處很多，身體也具有自行調節水分攝取、排出的機制，對大部分的人來說，喝水保健絕對是件好事，但是，對於一些特殊疾病的患者，多喝水可就不能適用在他們身上。

1.有高血壓、心臟病的人

通常心臟衰弱或是心肌衰竭的病人，也會合併肺動脈高壓以及肺水腫等疾病，喝水應該適量就好，千萬別喝太多。臨床上常發現有些高血壓患者，因為出現劇烈喘氣而送醫急救，檢查之後卻發現，是因為肺部積水引發，再持續追查下去，才知道是「喝水喝出問題來」。

這是因為高血壓疾病可能會導致心臟功能變差，當心臟的功能不好，心臟打出去的血液量相對少，不足以維持腎臟等器官的正常運作，如此，就會影響到排尿量，水分也比較容易積存在身體裡。

→怎麼做才正確？

有高血壓或有心臟方面疾病的人，對水分的攝取應該多加留心，一定要依照醫師的建議，做必要的飲水限制。

2.腎臟不好的人

腎臟功能不好的人，原本就很容易水腫，因本身排水功能已經不好了，如果加上長期喝太多水，一旦超過負荷量，就會無法排尿而引起全身水腫，容易導致心臟或腎臟超過負擔。

舉例來說，在肺部若出現急性肺水腫，就會出現呼吸困難、持續咳嗽，這是腎臟病人最常出現的急症之一。

→怎麼做才正確？

腎臟功能不好的人，每天必須限制水分攝取量在1500c.c. 以下。

3.老人或新生兒

不同的齡層，體內水分所占的比例也有所不同，以小孩子水來說，水分約占80～90%、成人占60%，老人則占50%。年長者體內含水量比成人低，需要的水量沒這麼多，再加上高齡者身體機能退化，常會有心臟或腎臟等疾病問題，若是喝太多水，就容易引發前述危機。

至於小嬰兒喝水的問題，因為嬰兒出生後生長發育和其他器官都還沒有成熟，大致到了5～6個月之後，才發展到一個階段，甚至到了1 歲之後，才會逐漸趨於成熟並達到正常標準。

→怎麼做才正確？

新生兒的腎臟發育不全，過多的水分會造成健康負擔，尤其是在6個月之前，要按照醫師指示的飲水量。