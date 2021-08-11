先前提到航運股已被市場視為控盤工具，特別是貨櫃航運三雄的長榮、陽明、萬海等(簡稱貨櫃三雄)，這一波與大盤同步回測季線。目前台股於月線17564點及季線17279點之間震盪，貨櫃三雄也是如此。

以貨櫃三雄的股價走勢來觀察，本波走「先整理再彈升」模式，當中指標股的長榮公布上半年EPS達15.03元，而 7月營收達新台幣458.7億元，月增21%，年增168%，表現亮眼，本月起隨著新增2.4萬TEU長範輪運力，第4季再增加兩艘2.4萬TEU大船，營運可望逐季成長。

短線上，屢次提及消息面的重點從來不在利多與利空本身，而在於股價對於該消息的反應，這裡要觀察股價能否趁著營收利多站上月線；若貨櫃三雄近日能站上月線，帶領大盤反攻，本月指數挑戰前波高點18034點仍有機會。

全球疫情升溫，近日中國大陸多處再度出現疫情，為了加強防控，中國商務委員會、物流等部門聯合會議決定，8/10日最後一班開始，歐美線所有貨運航班暫停過夜到8月底，此項決定將導致歐美線貨運機位進一步不足，讓原本即將進入旺季的航空貨運市場供需更為吃緊，航空運價看漲。航空的長榮航及華航受此激勵，加上轉單效應(兩岸航線不過夜)，營運可望回溫，股價轉強表態；而空運占比較高的貨攬業者中菲行、捷迅等，股價也隨之走強。

展望下半年，以往每年第4季受惠於多款消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，相關運輸需求看升，故為航空貨運業的傳統旺季，但是這次由於防疫，旺季效應可能提前展開，第3季營運即可望增溫，要進一步追蹤。

今年看好至今的半導體供應鏈，繼晶圓代工的聯電，今年上半年EPS達1.83元，股價在財報公布後上漲一波後，近日輪由基期相對低的IC封測及IC通路等表態。上半年EPS達4.37元的日月光、上半年EPS達1.16元的華泰、上半年EPS達2.82元的矽格、上半年EPS達0.8元的菱生、上半年EPS達1.03元的典範、上半年EPS達4.45元的文曄等近期股價維持強勢，可持續留意。另外，近年興起的第三代半導體，近日隨著鴻海買下旺宏廠房，準備切入碳化矽(SiC)元件，再度掀起話題，相關概念的太極、鑫科、越峰、茂矽等也可列入觀察。

本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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