台灣東部近日地震頻傳，其中7月14日當天更是發生40次有感地震，本月6日也超過10次，YouTube上也出現一則預言影片，稱台灣將在本月15日發生規模7.7超大地震，對此氣象局也做出回應，表示沒有科學根據，呼籲網友勿信並轉傳。

該YouTube頻道先在5月預言8月台灣東部地區會有規模7以上地震，7月16更是進一步詳細指出時間、地點為8月15日花蓮地區，規模為7.7，引發網友熱議。

對此氣象局在臉書嚴正駁斥，表示台灣未於歐亞板塊、菲律賓板塊碰撞處，地震本就頻繁，每天平均發生100次地震，其中規模4.0至5.0的地震發生頻率約每2天多就會發生1次，而規模5.0至6.0的地震約2個星期多就可能出現。至於規模7以上地震的部分，可供統計分析的樣本較少，從1900年到去年為止僅發生39次，樣本數不足難以分析。

氣象局強調，世界各國投入大量人力與金錢研究，但地震預測技術至今仍未成熟，也無法準確預測地震發生的確切時間、地點、範圍及強度，所以也盡力推廣地震速報系統，以便民眾爭取數十秒時間做反應。

氣象局說，地震預測如無嚴謹科學論述與資料較驗，不具備防災意義，且會造成恐慌，呼籲民眾、網友不要幫忙傳播、炒作，造成社會不安。