大陸男星吳亦凡近日被踢爆一連串性醜聞，更因涉嫌強姦未成年女子被警方刑事拘留，震撼演藝圈，現傳出他之前就曾在洛杉磯性侵一名未成年的大陸留學生，最近受害者找律師提出要對吳亦凡打民事訴訟，受害者更疑似不只1人，此案目前還在核實階段。

據《美國僑報網》報導，南加州的知名華人律師王靖透露，吳亦凡幾年前曾去洛杉磯舉行粉絲見面會，會後涉嫌與一名未滿18歲的女留學生發生關係，該名留學生稱當時「有幸」和吳亦凡交換微信，沒想到後來在約會中遭到性侵，而此留學生現已成年，近期找到王靖尋求幫助，希望對吳亦凡提告。

王靖也分析，當時的受害者可能不只委託人一個，呼籲更多受害者站出來，一起聯名起訴吳亦凡，而目前全案還在核實階段，但若指控屬實，吳亦凡即犯了「與未成年發生性關係」重罪，在美國當地將會被以強姦罪起訴，恐面臨8至11年的刑期。

事實上，之前就有少女跳出來指控他，表示吳亦凡在洛杉磯的工作期間數度舉辦酒局，她受邀參加後遭迷昏，醒來發現已和對方發生關係，在她心裡留下陰影，更有網友透露在拘留消息爆出前，就知道吳亦凡睡了未滿14歲女粉絲遭逮捕的消息，警方還還原所有聊天紀錄，證據包括飯店影片，可以清楚看到少女都是在被迷昏的狀態下被帶進房間，引發外界譁然。