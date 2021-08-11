俄羅斯一隻橘貓不滿主人忘記餵食，抗議方式讓35萬人笑翻，直呼有夠兇。(圖／影片截圖)

俄羅斯人作風強悍，有「戰鬥民族」之稱，但似乎連當地的喵星人都不是好惹的。有網友貼出影片，由於主人忘了餵食，橘貓氣到不行，但抗議方式與其他各地的貓與眾不同，讓35萬網友笑翻，直呼「有夠兇」。

日本網友在推特上貼出一段36秒影片，影片中的地點在俄羅斯，因為主人忘記餵食，讓橘貓相當不高興，但沒想到橘貓的抗議方式不是大聲喵喵叫，而是不發一語，蹲坐在碗公前，不斷撥弄著空碗，製造噪音。

發現自己忘記放飯的主人，急忙上前安撫，但不論主人如何呼喊摸摸，橘貓都不予理會，回頭狠狠瞪了主人一眼後，繼續撥碗抗議，徹底使起性子。

這段短短36秒影片，超過450萬人觀看、35萬人點讚、10.9萬分享，不少網友笑翻，紛紛留言：「笑死，還以為是人類小孩」、「跟我家兒子發脾氣的時候差不多XD」、「不愧是戰鬥民族，連貓都特別兇」、「牠的眼神充滿了殺氣」、「主人還不快磕頭謝罪」。