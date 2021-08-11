美國紐約州檢察長3日發布報告直指州長古莫（Andrew Cuomo）性騷11名女性之後，古莫今天宣布辭職。

報告指稱古莫對這11名女性做出猥褻、親吻動作或語帶挑逗，違反法律，州檢察官因此展開刑事調查，也重新掀起要求古莫辭職或認為他應遭彈劾的聲浪。

包括總統拜登在內，許多民主黨同志都呼籲古莫辭職。（譯者：陳政一）1100811