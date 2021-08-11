深陷11名女性性騷醜聞 紐約州長古莫宣布辭職 03:362021/08/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深陷11名女性性騷醜聞 紐約州長古莫宣布辭職(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國紐約州檢察長3日發布報告直指州長古莫（Andrew Cuomo）性騷11名女性之後，古莫今天宣布辭職。 報告指稱古莫對這11名女性做出猥褻、親吻動作或語帶挑逗，違反法律，州檢察官因此展開刑事調查，也重新掀起要求古莫辭職或認為他應遭彈劾的聲浪。 包括總統拜登在內，許多民主黨同志都呼籲古莫辭職。（譯者：陳政一）1100811 紐約州長古莫深陷性騷醜聞 幕僚涉掩蓋遞辭呈 控紐約州長古莫騷擾 前助理稱務必追究責任 #古莫 #辭職 #性騷 #11名 #女性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被最美博士嗆「1夜11次」男人之恥 童仲彥驚聞不倫說話了 11:282021/08/10 娛樂 印度考慮調降電動車關稅 特斯拉進軍之路出現轉機 13:582021/08/10 汽車情報-汽車新聞 受疫情衝擊 基隆城市博覽會延至明年4月 15:582021/08/10 生活 正式道別腰椎殺手 美陸戰隊2023年廢除捲腹改測這項 10:002021/08/10 軍事 《國際金融》押注債券牛市結束 正是時候 15:422021/08/10 財經 緬甸軍方否認涉謀害駐聯合國大使 矛頭指向美國 15:362021/08/10 國際 Kona EV打頭陣 Hyundai在台啟動新能源車佈局 10:152021/08/10 汽車情報-汽車新聞 全球暖化快於預期 聯合國氣候報告一次看懂 03:402021/08/10 國際 東奧英雄大賞 舉重女神勘比劍聖武藏 麟洋配化身柯南 04:102021/08/10 運動天地 大陸人在台灣》你是我見到第一個要去澎湖的人 08:352021/08/10 兩岸徵文 9.96萬劑抵台 僅是杯水車薪 300萬鐵粉 癡等莫德納 04:102021/08/09 焦點要聞 國際熱門新聞 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 深陷11名女性性騷醜聞 紐約州長古莫宣布辭職 - 國際 - 中央社 美參院通過「歷史性」1.2兆美元基建法案 送眾院審議 - 國際 - 中央社 陸一帶一路資助桑河水壩興建 人權觀察：為柬埔寨烙上災難記號 - 國際 橫掃千軍 塔利班5天內奪取阿富汗第7座省會 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。