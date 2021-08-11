針對台中市公共運輸環境的改善，市議員林德宇10日在議會質詢中指出，根據最新統計，台中市公共運輸的市占率僅8.6％，他要求交通局針對目前仍有待加強的通用計程車、YouBike2.0與屯區捷運等方向加強提升、盡速辦理。他要求交通局針對YouBike2.0的系統、設置，需要再往優化、普及、密集三個方向努力。

林德宇表示，根據交通部統計處最新統計數據，台中市109年各種運具中公共運輸的市占率為8.6％，台北市為40.4％、基隆市34.4％、新北市33.6％、桃園市12.2％；私人機動運具的市占率，台中市則是81％，台北市40％、新北市53.8％、基隆市54.2％、桃園市75.5％，顯然台中市民仍以使用私人交通工具為主要交通方式，台中公共運輸環境仍亟待提升。

林德宇指出，根據交通部定義，計程車也屬於公共運輸載具的一種，而輪椅族也能方便搭乘的通用計程車，是身障者除了復康巴士外少數的交通選擇，林德宇說，台中市目前僅有47輛通用計程車，不但比桃園、新北少，更遠輸台北、高雄的300多輛。

林德宇說，台中市民使用通用計程車的次數不斷成長，109年服務趟次為25116趟，為107年11553趟的兩倍以上，顯示市民使用通用計程車的意願及需求都在增加中；去年初市府宣布去年底要達到全市60輛的目標，但目前仍只有47輛，未能達標。

交通局長葉昭甫表示，台中市復康巴士是六都中唯一免費的，因此也影響到民眾使用通用計程車的意願，今年台中市已向交通部再申請補助，協助業者購入30輛通用計程車。

林德宇表示，台中市已經在起跑點輸別人，此時更要急起直追，他要求市府除了向中央申請補助，也應再提出自己的鼓勵、補助措施，吸引更多業者投入通用計程車的營運，交通局長葉昭甫則允諾會再努力推動。

林德宇指出，YouBike2.0站點分布不均，已有多位縣區議員強烈抗議，大里、霧峰在4月時仍一站未設，經他在議會質詢向交通局抗議後，至今大里霧峰已設置40個YouBike2.0站點；他要求交通局針對YouBike2.0的系統、設置，需要再往優化、普及、密集三個方向努力。

林德宇也說，捷運是未來台中公共運輸建設的重點，機場捷運橘線的可行研究報告已送中央就要儘速爭取核定，另捷運大平霧線預計今年上半年要辦理可行性研究的地方說明會，從今年3月後就沒有動靜，他要求交通局盡速重啟地方說明會，不要再拖延。