中台灣第一條捷運烏日文心北屯線好事多磨，終於在今年四月正式收費營運，成為台中市整體大眾運輸系統的骨幹，同時搭配市區公車路線和公共自行車租賃系統，建構完善的公眾運輸路網，提供便捷的公共運輸途徑，養成市民使用大眾運輸系統的習慣，以緩解市區道路的壓力。

相較於三、四月捷運免費試乘期間，中捷單日可達6萬5000人次的載運量，似乎是受到新冠疫情肆虐、價格誘因以及公車路線調整的影響，五月份跌破至每日1萬6000人次，六、七月份平均不到5000人次搭乘。對此市議員朱暖英認為，培養捷運人口的長期目標，仍有賴交通局與中捷公司，共同加把勁發揮創意，提高民眾搭乘的意願。

朱暖英表示，目前捷運有轉乘停車、敬老愛心與兒童卡、一日票、團體票等優惠，但還未有像市區公車推出10公里內免費，及有關學生優惠折扣的方案；或是推出累積搭乘點數，可以兌換中捷限量紀念品，或是舉辦搭捷運抽獎品的活動，來爭取學生捷運人口成長。

朱暖英提出拋磚引玉的相關建議，期許交通局與中捷公司對於提升民眾搭乘公共交通工具的習慣，要腦力激盪多花點心思，提出讓中捷與民眾皆有共同實益的方案；讓中捷經營減少虧損，更要創造營運收益利基，早日步上軌道。

朱暖英指出，日前捷運上路之後，有些行經學區的公車路線有所變動，使得居住在文心路週邊的台中高工、僑泰中學、立人高中、興大附中學生，必須要搭捷運後，再轉乘其他交通工具才能到校。把原先53路能直達校區的公車路線，拆成了兩段來銜接中捷系統，卻造成學生族群交通費用加重與轉乘不便的負擔，而交通局與中捷也未提出相關優惠配套，來爭取學生搭乘。

朱暖英說，搭乘10公里免費的公車，相較於捷運來回基本票價40元。對多數的學生家庭來說，轉搭捷運一個月要多負擔約900元。若讓搭乘捷運形同不得不的交通選擇，這恐怕難以讓學生族群感受到，捷運是平價方便的首選交通工具。

朱暖英建議，市府應顧及疫情衝擊，各行業收入都不盡理想；九月開學，可否讓持有學生證的學生，可半價優惠搭捷運上學，一來提升運量減少損失，二來可減輕家長的負擔。