台中市議會10日進行交通地政業務質詢，市議員楊正中表示，台中市政府推動許多重大交通建設，為提高民眾搭乘意願、養成通勤習慣，應持續檢討現有大眾運輸路網並同步改善大眾運輸周邊環境，不要愧對台中市友善城市的目標。

楊正中指出，台中市公車平均里程長，使得民眾搭乘公車意願低，台中市交通局局長葉昭甫也說，台中市平均里程21.7公里，比台北市14.5公里、新北市17.6公里還要長。因此騎機車還相對方便，台中市機車登記數量達176萬是全台機車第三多的城市。

楊正中說，雖然台中市第一條捷運已經通車，但要有下一條捷運仍要再等十年，因此未來十年仍以公車為主。而台中市已規劃四大轉運中心、三大轉運節點，今年底豐原轉運中心就會完工，交通局應配合檢討公車路網，藉由轉運中心截斷過長的公車路線並轉乘，減少乘客的候車及旅程時間。

針對大眾運輸周邊環境，楊正中直言台中市實在是乏善可陳，愧於友善城市的目標。為避免機車任意停放在人行道，阻礙行人通行，內政部先前已公告修正「市道路及附屬工程設計標準」，增訂新闢及改善的人行道，原則不劃設機車格位，以停車彎型式設置來替代。

楊正中認為，台中市機車多、停車需求高，一直都是地方頭痛的問題，經過與市民多次交流，他也認同人本交通的精神，並且應把人行道還給行人。台中市持續推動許多重大交通建設，但不能只注重重大建設而忽略使用者環境。

但人行道設置、停車格規劃以及都市人本交通道路規劃，事涉許多局處單位，楊正中建議台中市政府應該建立跨局處任務小組，推動台中市人本交通，達成友善城市目標。