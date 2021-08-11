洪姓民眾在南屯區社區臉書發文感謝，直呼奇蹟，讚賞台灣最美麗的風景是人。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所受理洪姓民眾報案，稱遺失新台幣1萬4千800元的貨款焦急不已，懇求員警幫忙；副所長蔡明松得知訊息後，一方面安撫洪民情緒，一方面進一步詢問遺失地點和確切時間。

洪民表示，自己是來南屯區跑業務，因趕著收貨款，沒有特別留意，最後才發現口袋中的現金不翼而飛。員警了解上情後，依洪民行徑路線調閱監視器，尋找蛛絲馬跡，第一時間雖未發現該筆遺失物，惟允諾若有民眾撿到所內，會第一時間通知。

歷經事發6天後，原本不抱任何希望的洪民接到員警來電，稱有熱心民眾在大墩四街撿到一只透明夾鏈袋，袋外寫著洪民的名字，清點袋內現金1萬4800元原封不動返還。

洪民欣喜若狂說，這筆錢是他將近半個月的薪水，可以失而復得，簡直比中樂透還高興，對於員警的細心積極表示感謝，更感謝拾金不昧的民眾。同時在南屯區社區臉書發文感謝，直呼奇蹟，讚賞台灣最美麗的風景是人。

大墩派出所長葉信良提醒民眾騎乘重機車，無論是否攜帶貴重物品，請將所攜物品妥善保管，離車時也隨身攜帶離開，以免因一時疏忽，成了宵小的目標。