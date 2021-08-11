淡水身聲劇場團長吳忠良上周因車禍頭部重創，入院治療，連日來劇場界、文化界紛紛集氣，盼望他能好起來。身聲劇場11日凌晨於臉書發出聲明表示，吳忠良在8月9日離世，享年48歲，消息一出，令劇場界哀痛不捨。

身聲劇場表示，「謝謝多日來，各界對忠良團長的集氣與祝福，忠良已經為我們撐了這麼多天，現在不痛了、終於可以好好休息了。」

吳忠良來自馬來西亞，畢業於馬來西亞藝術學院戲劇系，1998年與劇場工作者在台灣成立身聲劇場，是台灣少數音樂肢體劇場。吳忠良曾擔任新北市淡水環境藝術節藝術總監，以及大型環境劇場《西仔反傳說》總導演，他以台灣為家，累積許多作品，也經常推廣在地藝文活動，和淡水當地民眾十分有連結，之前就曾把在竹圍淹水的經驗編創成作品《在大水之中》。

身聲劇場表示，因吳忠良雙親這兩天從馬來西亞趕赴台灣，為了讓其父母路途上身心平安，與家屬協議決定推遲公告，「全球疫情嚴峻，身聲團員與家屬多日來為了讓團長雙親以最快速度抵台焦頭爛額，也非常感謝台灣公部門給予人道專案的最大支持、同時還有許多貴人在過程中幫助我們好多好多，來日請讓我們一一致謝。」

身聲劇場表示，目前吳忠良雙親已經順利抵台下榻防疫旅館，「考量團長雙親還在隔離期間，團長的告別式會再擇日公告大家。忠良沒有離開我們，他會在另一個鼓樂眾伎的世界，守護他最愛的劇場。」

上周3日吳忠良搭乘友人汽車到三芝看場地，在返家途中行經下坡路段，疑似因煞車失靈，撞上路樹，他頭部受創，送醫後狀況不明朗，如今傳出噩耗，令劇場界哀痛不已。