中國以立陶宛允許以「台灣」名義設立代表處為由，召回中國駐立陶宛大使。美國國務院今天譴責北京報復性作為，強調美國支持歐洲盟友與台灣發展互惠關係，抵抗北京行徑。

台灣與立陶宛近來關係快速升溫。在台灣疫情爆發之際，立陶宛6月底宣布援贈台灣2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，兩國7月也宣布互設代表處計畫，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是歐洲國家首個冠上台灣稱號的代表處。

中國外交部因不滿立國決定，10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使。立陶宛雖對此表達遺憾，但仍決意在一個中國原則下，追求與台灣的互惠關係。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上強調，美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友立陶宛站在一起，譴責中國報復性作為。在歐洲夥伴與台灣發展互惠關係、抵抗北京行徑之際，美國給予他們支持。

普萊斯表示，台灣是公共衛生、先進製造業與民主治理等諸多領域的全球領袖，國際社會受惠於與台灣往來，包括美國在內。

他強調：「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌，不受到外在脅迫，美國就是這麼做。」

友台抗中立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室今天也推文表示，中共「懲罰性外交」無法讓民主國家噤聲，停止支持台灣。

盧比歐辦公室指出：「台灣是印太區域耀眼民主典範，如立陶宛的自由國度有權利與同為民主政體的（台灣）往來，我們必須起身抵抗中共侵略。」