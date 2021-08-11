為驗證增加射精頻率是否能降低罹患前列腺癌的風險，哈佛陳曾熙公共衛生學院組成的研究團隊，針對超過3萬名男性志願者進行長達近10年的追蹤研究，以釐清射精頻率和前列腺癌的關係。結果發現，相較於每月僅射精4至7次的男性，射精達21次的參與者罹患前列腺癌的機率下降達3分之1。

這份研究已發表在《歐洲泌尿科學》期刊上。根據美國癌症協會統計，前列腺癌已成為美國男性最遍的癌症疾病種類，僅次於皮膚癌。據估計，約8分之1的男性可能確診前列腺癌，每年新添近25萬起病例；截至2021年底，估計將有超過248500名男性罹患前列腺癌，而超過34000人死於該疾病。

所幸，前列腺癌癌細胞發展較緩慢，如果能夠早期發現，成功治癒的可能性相當高。儘管現有數據顯示，男性在射精過程中會將前列腺中的致癌物質排出，並且降低發炎減輕壓力；然而，射精頻率到底和前列腺癌之間有甚麼關係，現有研究仍無定論。

為了解兩者之間的關聯性，研究團隊召集了31925名男性志願者，自1992年到2010年之間展開追蹤研究。所有的參與者並須完成3份問卷，以評估其每月射精率，問卷的時間點分別為20至29歲、40至49歲，以及研究結束前一年。

研究期間約有3893人確診罹患前列腺癌；在納入身體質量指數、體能活動頻率、食物攝取量、飲酒頻率與離婚等壓力後，結果發現相較於一個月射精僅4至7次的男性，每月射精至少21次的參與者，罹患前列腺癌的機率下降3分之1。

研究團隊總結，這項研究證實在成年期間頻繁射精，有助於降低前列腺癌的風險。

不過，射精與前列腺癌的關聯性，一直是學界研究的重點。儘管這項研究與2003年澳洲研究的結果類似，後者也認為在成年初期便經常射精的男性，年老後罹癌風險降低；但2008年一項由劍橋大學主持的研究卻認為，頻繁自慰是導致前列腺癌機率增加的原因之一。

泌尿科博士艾爾(Odion Aire)表示，這類彼此矛盾的研究甚多，但可以確定的是，大多數研究都認為射精會讓低風險的癌症罹患率下降，但高風險的癌症則有待進一步研究。

此外，飲食與生活習慣，如大量乳製品攝取、吸菸與肥胖，都會增加前列腺癌風險。甚至，遺傳也會讓部分男性得到此疾病的風險增加。還是建議男性可定期檢查，以及早發現及早治療。