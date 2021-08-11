一個殘酷的事實擺在眼前：台灣快沒疫苗了。還在等著打疫苗的人，如果選擇莫德納，可能要等到花兒也謝了；如果選的是AZ，花兒要再謝一回；如果你想在八、九月間打第二劑，不必等花謝，因為連花兒的影子都看不到。

目前莫德納疫苗只剩約六十萬劑，供給前三類人和孕婦打第二劑後，長者及第九類共四十五．一萬人可接種第一劑，這對四百萬名只選莫德納的民眾來說杯水車薪。AZ在第四輪接種過後只剩十六萬劑，但要打AZ第二劑的七十五歲以上長者多達一百零二萬人，數量相差極大，更別提還有尚未打到疫苗的民眾。

台灣實質上已陷入「疫苗斷糧期」，除非出現奇蹟，這個月民眾會落到不選高端就沒疫苗可打的困境，歸根究柢，蔡政府犯了三大錯誤。

第一個錯誤是「輕敵」。蔡政府的疫苗政策過度樂觀，國際疫苗採購數量不夠，對國產疫苗又期待過高。去年只對外採購二千萬劑，外加一千萬劑的國產疫苗，但達到群體免疫至少要三千二百萬劑，與美、日等國搶購人口數倍的劑量相比，根本是過度樂觀下的盲目冒險。

陳時中日前坦言，曾以為今年上半年是賣方市場，下半年會變成買方市場，沒想到下半年還是賣方市場，他以為台灣很安全，且下半年疫苗會生產過剩，到時不愁買不到便宜的好貨，豈料五月疫情爆發，才驚覺疫苗買太少、到貨又慢。如今變種病毒再度肆虐全球，很多國家開始施打第三劑，疫苗供應更吃緊。

第二個錯誤是「自滿」。蔡政府自認防疫天下無敵，聽不進異音，以為國產疫苗可以複製「口罩國家隊」的風光經驗，但國內疫苗廠只拿到第一代新冠肺炎生物材料做研發，進度還非常慢，當歐美大廠做三期試驗時，國產疫苗才開始做一期，病毒都變種幾輪了，我們還在做原始款。

第三個錯誤是「視政治高於人命」。去年明明可以買一、兩千萬劑的BNT疫苗，只因大陸藥廠「上海復星」代理大中華區經銷，蔡政府想繞路向德國原廠購買，結果事情不了了之。

鴻海、台積電及慈濟基金會捐贈BNT疫苗，蔡政府酸言酸語加上行政阻撓，直至民怨沸騰才放行，簽約後還來蹭功勞。至於政府開創全球首例，不做三期試驗就給國產疫苗「緊急使用授權」，同樣是為了政治算計，拿人民性命來冒險。

台灣至今取得約九百六十萬劑疫苗，其中只有約三百七十萬劑是自購，其他全要感謝日本、美國和立陶宛捐助，否則民眾哪裡打得到第五輪。另外，鴻海等單位捐的BNT疫苗九月底才會陸續到貨，在此之前，人民只能自求多福。

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