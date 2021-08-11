新北市三峽區一處民宅11日凌晨發生火災，位於一樓的起火點設有靈堂，但詳細走火原因仍待調查。（翻攝照片／蔡雯如新北傳真）

新北市三峽區今（11日）凌晨1時許一處民宅發生火警，一家七口一度受困家中，目前已造成3死4重傷，據了解，此受災戶日前家中的阿公才逝世，於客廳設有靈堂，恐為此事件釀災重點，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查。

新北市消防局於1日凌晨1時45分獲報，稱三峽區民生街一處華廈社區發生火警，於一樓處冒出黑煙，屋內有，42歲詹姓屋主、40歲詹妻周姓女子，10歲長女、7歲長子、1歲兒子，以及詹妻兄長，34歲女看護等，共計7人。

新北市消防局土城中隊長張博凱表示，消防隊員在到達現場後，發現客廳位置有火焰竄出，在1樓房間內分別救出4男3女送往三峽恩主公、土城長庚、亞東與雙和醫院，總計出動15個分隊、159名消防員、29輛消防車與11輛救護車。

家屬指出，近期家中長者近期過世，家屬也有在客廳擺放靈堂。現場警消透露，進入火場濃煙一片，有在客廳看到靈堂，但救援時僅能憑觸覺救災，起火點疑似在廚房和客廳間，不過詳細原因仍須調查。