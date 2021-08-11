今起慎防午後暴雨，全台一口氣「雷7天」！西南風趨緩，熱對流主導天氣型態，中午過後熱力發展旺盛，瞬間強降雨、雷雨機率大增。氣象專家指出，這樣的天氣將持續至下周二（17日），大氣相當不穩定。另外又有一低壓發展，有機會成颱，對台無影響。

昨天午後的大雷雨，把整個大台北盆地徹底洗刷一番，今仍有機會「再洗一次」。氣象專家吳德榮指出，今起至下周二，午後常有熱對流發展，局部地區有陣雨或雷雨，甚至出現「劇烈天氣」；以台中為例，昨天下午的一場暴雨，就造成短暫積水。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指類似的「中小尺度對流系統」未來幾天為常態，不定時、不定點出現，民眾要有心理準備。

另外，一熱帶性低氣壓正在發展，距離台灣非常遠。根據美國預測，其強度發展可能在今日內達輕度颱風，由於已進入西北太平洋海域，若成颱將是今年第11號颱風「奧麥斯」，對台灣無影響。