電信單月獲利王易主!遠傳(4904)因處分不動產入帳，7月單月每股獲利0.59元，罕見當上電信業單月獲利王，惟累計前7月，獲利王則為龍頭中華電(2412)，每股賺2.67元，台灣大(3045)累計獲利則以2.36元緊追在後。

中華電7月合併自結營業收入為165.6億元，較去年同期增加1.6%，主要因網際網路金融應用加值服務營收增加，行動服務營收因5G用戶數增加而持續成長，加上數據網路和寬頻接取營收因宅經濟需求增加而成長，抵銷資通訊專案營收之減少，歸屬於母公司業主之淨利為29.7億元，年成長6.6%，稅後EPS為0.38元，與第三季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，中華電累計前7月稅後EPS為2.67元。

台灣大7月自結合併營收125.8億元，EBITDA為29.2億元，營業利益15.0億元，稅後淨利9.6億元，稅後EPS為0.34元。累計前7個月合併營收863.2億元，EBITDA為192.6億元，營業利益94.0億元，稅後淨利66.4億元，稅後EPS為2.36元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，7月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎營收皆呈年增。行動業務方面，因疫情趨緩，門市進店人流回穩，5G高資費手機案、好速成(又又)及mo幣多等重點方案申辦動能皆提升，加上電子商務表現持續亮眼，推動合併營收年成長21%，累計前七個月合併營收年增達17%。5G行動業務開台屆滿一周年，繳出優秀成績單，推動行動服務營收自三月起維持連五個月年成長，智慧型手機月租用戶ARPU亦保持年增。獲利方面，電子商務之規模經濟及營運槓桿持續發酵，使其EBITDA年增維持高檔，電信EBITDA在5G助攻下亦維持年成長，使7月合併EBITDA年增達11%，連兩月雙位數成長，營業利益亦年增達14%，累計前7個月合併EBITDA年增進一步提升至4%。

遠傳7月合併總營收為67.17億元，除了受惠於用戶穩定升級5G和新5G手機銷售，資通訊業務和friDay購物的成長均有所挹注，年成長率達7.0%，並達成月營收連續9個月正成長的佳績，單月合併EBITDA與稅後淨利分別為23.10億元與19.35億元，合併EBITDA年成長率達2.4%，受惠於活化資產認列處分利益，7月稅後EPS為0.59元，年成長率達153.5%；累計至今年7月，遠傳合併總營收為470.51億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為160.96億元與57.19億元，稅後EPS為1.76元。

遠傳本次認列的資產處分就是在4月底公告，子公司新世紀資通位於台北市內湖的不動產、交易金額32.6億元，處分利益為12億元，買家就是IC設計指標股聯發科(2454)。