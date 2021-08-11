國泰金(2882)7月再賺超過百億元，前7月稅後淨利突破千億元大關，達到1032.1億元，年增率120％，續創同期新高，每股稅後盈餘7.53元。

旗下各子公司部分，國壽7月稅後淨利89億元，前7月累計稅後淨利864.2億元，年成長174％。7月初年度保費及初年度等價保費分別為159億元及39億元。投資部分，7月一般為台股股利配發旺季，惟今年因疫情影響股東會延遲舉行，部分企業股利發放時程有所遞延，國壽7月國內外股合計股利收入約43億元，預期全年股利收入落於185億～195 億元之間，優於去年。

匯率方面，台幣7月仍小幅回貶，而避險工具除CS避險成本相對持於低位之外，NDF避險成本亦有明顯回落，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。國壽資本水準強健，淨值及RBC ratio續創10年新高，7月淨值增加119億元，至7月底已達7490億元。

國泰世華銀行7月稅後淨利20.7億元，累計前7月稅後淨利143.3億元。今年以來，存放款持續成長，前7月累計淨利息收入較去年同期增加6％；在手續費收入業務表現上，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長6％；7月底逾放比率為0.21％，備抵呆帳覆蓋率為760％。

國泰產險7月稅後淨利4.2億元，前7月稅後淨利15.4億元，年成長16％。7月個體簽單保費23.7億元，累計個體簽單保費146.8億元，年成長11％，佔比最大的車險業務受惠於長期推廣「車險完整保障」觀念，新客戶持續成長，保費累計達76.1億元，年成長7％，整體簽單保費雙位數成長。

國泰證券7月稅後淨利3億元，前7月稅後淨利達14.4億元，年成長87％，為歷年同期新高；今年以來國內外股市交易活絡，台股經紀業務、定期定額業務表現超乎預期，在台股經紀業務方面，7月交易金額去成長238％，市佔率連續第11個月創新高，達3.8％；台股定期定額持續高速成長，市占率近4成。

國泰投信7月稅後淨利1.8億元，前7月稅後淨利8.8億元，年成長82％，續創同期新高，受惠於各項產品及服務維持強勁成長動能，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，7月底資產規模達1.2兆元，穩居市場第一。