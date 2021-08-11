就在台灣時間8月10日半夜，世界球王梅西(Lionel Messi)正式飛抵法國巴黎，同時巴黎聖日耳曼官方也宣佈，他們與梅西簽下一份2+1的合約，稅後年薪將高達3500萬歐元。梅西也正式展開足球人生新篇章，新球季將與內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)一同為法甲聯賽和歐冠打拼。

梅西的老東家在上周宣佈與他分道揚鑣，因為西甲聯賽的規定所致，梅西也正式離開待了多年的球隊，當時消息一出馬上驚動整個足球界，而外媒也立即給出各隊能奪下梅西的賠率，其中法甲聯賽的巴黎聖日耳曼就高居領先地位。

當然其中還不乏英超曼城或是美國足球職業聯盟，但巴黎的聲勢仍然壓倒所有球隊，外界也紛紛爆料梅西加盟巴黎只剩時間問題，而就在前幾天梅西於巴塞隆納開完離隊發佈會，他就正式啟程前往法國巴黎，一切的答案也呼之欲出了。

在今年夏天，梅西是巴黎簽下的第5位重量級新援了。在此之前，巴黎以自由球員轉隊的方式引進了拉莫斯(Sergio Ramos)、多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)和納爾杜姆(Georginio Wijnaldum)。除此之外，巴黎還從國際米蘭引哈基米(Achraf Hakimi)。

而昨天梅西身著巴黎的T恤前往法國，向在場眾多迎接他的球迷揮手致意，內馬也在IG發文表示：「我們又在一起了。」對老戰友表示歡迎，他們曾在巴塞隆納當過4年的隊友，另據西班牙《馬卡報》的報導，梅西拒絕內馬讓出的10號球衣，將確定選擇穿上30號球衣。

隨著梅西加盟，巴黎豪華陣容就此誕生，先發球員一字排開嚇壞眾人，分別有內馬、姆巴佩、梅西三大前鋒，加上維拉提(Marco Verratti)、納爾杜姆、迪馬利亞(Angel Di Maria)三大中場，還有貝爾納特(Juan Bernat)、拉莫斯、馬爾基尼奧斯(Marquinhos)、哈基米擔任後場，門將則是歐國盃MVP多納魯馬。