國內面臨疫苗荒，國民黨台北市議員張斯綱痛批，政府不斷延期民眾接種第二劑疫苗，不僅保護力備受質疑，衛福部部長陳時中在受訪時，更吐出「有打比沒有打的好」等驚人之語，讓他不禁想問：「每天下午二點『五漢廢言』時間什麼時候可以來點『五漢建言』？」呼籲政府不要再講「X話」，把貨催出來才是重點。

張斯綱10日在臉書發文表示，許多民眾仍在苦等第一劑疫苗，而已經接種第一劑的人可能也等不到第二劑，猶記陳時中7月中還說「疫苗總貨量足夠」，那為何現在疫苗又在告急？

張斯綱更質疑：「第二劑疫苗可以讓人延了又延，延了又延，延了又延的嗎？」張指出，延長第二劑接種時間，疫苗保護力恐受影響，但陳時中一開始並未正面回應，經兩度追問下，才坦言確實有可能發生保護力下降的情形，並解釋保護力仍比尚未接種者還要高，「有打比沒有打的好」。

面對陳時中的表現，張斯綱痛批：「『是在哈囉』！疫情指揮中心有在上班嗎？每天下午二點『五漢廢言』時間什麼時候可以來點『五漢建言』？」張認為，陳的回答全體國人都知道，根本不需要他再講，政府的當務之急就是讓國人在合理時間內打到疫苗，趕快把貨催出來才對得起台灣老百姓，而不是一直講「X話」。