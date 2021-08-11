吳宗憲衰捲「最美博士」不倫風波 爆曾追求許藍方無奈回應

有最美博士稱號的許藍方，10日被週刊爆出和已婚醫師學長搞不倫，事後她發出律師聲明，駁斥不實謠言，並反指是男方一直騷擾她，她自己又以個人名義，再發4點聲明，而網友根據她聲明中的線索推測，男方的身分很可能是知名復健科醫師。

許藍方在臉書以個人名義，再發4點聲明，還原事情來龍去脈，提到和學長康醫師是在20年前認識，去年學長以罹患憂鬱症為由主動聯繫，她基於多年情誼聽其所苦，訊息往來1個多月，不過她強調兩人沒有交往，也沒有任何肢體親密接觸，更沒傳裸照給對方，「對於康太太感到不愉快的部分，本人深感抱歉」。

網友起底許藍方學長身分。(圖／翻攝自醫院官網)

她也透露已近1年沒和康先生聯絡，但對方不斷以各種通訊軟體騷擾，這部分她已交給律師處理，「一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒」。

而網友根據她聲明中的線索，推測男方身分很可能是知名復健科醫師康XX，據悉他畢業於台北醫學大學醫學系，曾擔任某復健科診所院長，也常與媒體合作，是「DR. GYM」健身房的創辦人之一。

「在醫師裡算帥了」、「根據健身房去搜尋，是康XX」、「那個搜出來的康姓醫師長得跟我想像差真多」。不過許藍方去年11月還PO在「DR. GYM」拍攝的照片，但她強調是拍攝團隊需要健身房場景，才向學長商借健身房拍攝，並以粉專打卡互惠。