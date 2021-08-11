遊戲廠商公布7月營收，鈊象(3293)、宇峻(3546)營收創史上次高，歐買尬(3687)年增41％，橘子(6180)、真好玩(8491)年增3成以上，表現相對突出。

遊戲股王鈊象延續強勁表現，7月營收9.69億元，僅次於3月的9.94億元新高，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為91％及9％，營業淨利為4.99億元，稅前淨利為5.12億元，每股稅前盈餘為7.27元；累計前7月稅前淨利33.22億元，每股稅前盈餘達47.15元。

智冠7月營收5.21億元，月減27％，年減8％，月減主要因6月網路廣告行銷事業群投放量及遊戲事業群通路行銷服務集中度較高所致。前7月營收40.79億元，年減7％。

智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》將於8月12日在台港澳上市推出，遊戲事前登錄人數已破300萬人，延續經典IP劇情及戰棋玩法，獲許多玩家好評期待。

橘子7月營收14.1億元，月增53％，年增37％，主要《新楓之谷》大型活動及周年效應堆疊，該產品單月營收也再創歷史新高。前7月營收69.2億元，年增3％。7月遊戲事業以端遊表現最佳，並透過主力產品改版迎接暑假，亦帶動GASH樂點卡儲值總額較上月提升67％。橘子支付因微解封與深耕超商通路，交易金額較去年同期成長462％、交易筆數成長362％。

「橘子嘉年華暑期版」將在8/18～8/22開跑，首度啟用集團傾力打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」，「橘子嘉年華」從2020開始逐步累積能量，在今年初創下1.6萬人同時觀看人數、140萬觸及人數的亮眼佳績。今年第2季起因疫情造成大多數的展會面臨取消或延期的困難抉擇，決定將策展活動全面移至線上，從以往的3天擴大到5天，策畫從遊戲跨足泛娛樂領域的豐富內容，並串結旗下beanfun！與集團遊戲、支付、電商、媒體四大領域服務，期能突破200萬觸及人數、並持續拉高每天最高同上人數。

真好玩7月營收1.04億元，年成長32.16％，呈現月減年增，主要《異能學園：Soulworker》雙平台上線後受到玩家支持，其遊戲營收表現高於預期，但因旗下其他既有遊戲生命週期已逐漸衰退，營收貢獻也相對減少。前7月營收10.9億元，年增121.73％，近年來真好玩積極轉型為自主研運銷為一體的遊戲公司，目前已展開多款自製遊戲的開發作業，最快預計今年9月於台港澳市場將推出以歐美神話為背景的MMORPG大作積極搶市。

歐買尬7月營收1.46億元，年增41.39％，在去年第2季推出「全方位數位娛樂金流FunPoint」服務，專注於線上娛樂、數位學習、影音、遊戲點數、虛寶等虛擬交易服務金流需求，今年因新冠肺炎疫情影響，宅經濟發燒同步帶動營運成長，商家串接、會員人數，較去年相比月增加近160％，會員及平台交易額持續攀高，提升營收動能。

宇峻7月營收1.8億元，僅次於上月，為歷年次高，年增率45.28％。《神州Oline》在7月推出活動，《三國群英傳Online》回歸宇峻直營加上暑期效應，總計19款遊戲中有14款成長，自營遊戲的營收年增2400萬元，是7月營收維持歷史高檔附近原因。累計前7月營收為10.12億元，年增7.44％。