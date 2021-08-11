貨櫃三雄公布7月營收，進入海運旺季，如先前預期再度都創下歷史新高，年增率以萬海(2615)234.08％最高，而三家合計營收突破900億元，8月旺季效應加持，三家營收合計將挑戰千億元。

長榮率先公布7月營收，運能、貨量、運價三高下，單月營收首次突破400億元，來到458.79億元，月增21.63％，年增168.52％。因目前正逢海運旺季，貨量將持續增加，8月有機會再向上突破，長榮今年一整年有33艘船交船，已交新船17艘，總運力13.65萬TEU，待交新船有16艘，總運力為12.74萬TEU，今年總運力增加26.39萬TEU，與去年底相比運力增加20％，在16艘新船陸續投入新的運能，今年營收、獲利有望季季創高。

長榮之前公布第2季財報，單季稅後淨利420.57億元，創下單季新高，每股盈餘7.98元；累計上半年合併營收為1899.19億元，年增117.43％，毛利率53.39％，稅後淨利781.41億元，年增2740.68％，每股盈餘達15.03元。

陽明7月營收294.47億元，月增6.94％，年增140.34％；累計前7月合併營收1650億元，年增109.8％，已超越去年全年。

萬海7月首度突破200億元，達203億元，月增13.38％，年增234.08％，累計前7月營收1069.33億元，年增165.03％，營收也達到千億元規模。

萬海第2季獲利也相當亮麗，稅後淨利189.9億元，每股盈餘8.56元；上半年營收866.33億元，毛利率50.5％，稅後淨利336.87億元，年增18倍，每股盈餘15.19元。

萬海今年以來陸續加開多條航線，除年初的胡志明航線外，3月美國西岸兩條航線、4月底南美西航線及6月中的美東航線，積極搶攻美洲線，為營收獲利增加空間。萬海的美國線與南美西航線占比從去年的21.5％攀升到近40％，亞洲近洋線占40％。

目前補庫存需求仍強勁，NRF預計8月美國零售貨櫃進口量有望創高至237萬TEU，並維持高檔水準至10月。而塞港尚未緩解，6月準班率僅39.5％，低於正常水準70～80％，近期大陸、東南亞等地疫情升溫影響部分港口運作，將使塞港問題難解。法人預計第3季貨櫃旺季運價可望持續調漲，而碼頭處理量能同時需拖車、鐵路等運輸系統配合，第4季運價將維持高檔。

陽明將在明天解除20分鐘撮合交易，長榮也將在20日舉行法說會，航運股人氣能否重新匯聚，長榮、陽明扮演關鍵角色。