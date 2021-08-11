《興櫃股》穩得上櫃案審議通過 08:032021/08/11 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心審議通過穩得(6761)上櫃案。 穩得公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，董事長為高治宏，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券及凱基證券，申請時資本額2億1318萬1000元；穩得公司109年合併營業收入為14億6427萬5000元，稅後盈餘為9207萬7000元，每股盈餘為4.31元；110年第1季合併營業收入為4億3904萬7000元，稅後盈餘為4443萬8000元，每股盈餘為2.08元。 《熱門族群》活化資產認列 遠傳過乾癮登單月獲利王 《證交所》森崴能源通過上市審議 #穩得 #上櫃案 #審議通過 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》參院通過基建案 道瓊、標普500指數創歷史新高 09:112021/08/11 財經 《半導體》德微通過配息2元 明年Q1前訂單無虞 10:532021/08/11 財經 林昶佐罷免案 第一階段通過 04:102021/08/11 焦點要聞 《航運股》貨櫃三雄7月營收同步創高 運價高檔看Q4 08:032021/08/11 財經 美參院通過「歷史性」1.2兆美元基建法案 送眾院審議 03:452021/08/11 國際 《國際政治》性騷擾案打斷總統路 紐約州長古莫宣布下台 09:452021/08/11 財經 《類股》美基建兆美元上膛 中鋼領軍鋼鐵股出擊 10:362021/08/11 財經 《國際經濟》美參院通過1兆美元基建案 續拚3.5兆美元支出藍圖 10:532021/08/11 財經 《觀光股》六角H1獲利反彈9成 H2營運回溫揚升 10:532021/08/11 財經 《電腦設備》和碩2Q業外肥、核心瘦 外資目標價58~77元 10:362021/08/11 財經 促參民間提案人 增訂優惠條款 04:102021/08/11 金融．稅務 財經熱門新聞 5倍券與發現金有何不同？謝金河1句神比喻 - 財經 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 華為海思殞落！大陸IC設計新希望捧6奈米 迎戰台美2強敵 - 財經 航運景氣這麼好 長榮為何利多不漲？散戶看消息面誤會大了 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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