台積電(2330)董事會10日核准2021年第2季度每股配發現金股利2.75元，與2021年第1季度相當，除息交易日為12月16日；同時核准175億7166萬美元資本預算，約新台幣4832億7675萬元，將用以擴充產能。

台積電6月董事會決議將2021年第1季度每股現金股利自2.5元提高至2.75元，8月10日董事會決議第2季度每股現金股利維持2.75元。依據台積電承諾，股利調高後將不再調降，推估台積電今年整年至少可望配發11元現金股利。

台積電第2季度現金股利配息基準日訂為12月22日，除息交易日為12月16日，將於2022年1月13日發放。

台積電10日董事會核准175億7166萬美元資本預算，約新台幣4832億7675萬元，將用以擴充產能；董事會並追認捐贈500萬劑疫苗，總成本不超過1.75億美元。

台積電指出，董事會核准的資本預算將用於建置先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置及升級先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程、2021年第4季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電預計今年資本支出再創新高，達300億美元，並較去年的172億美元大增74.4%。

台積電、鴻海與永齡基金會7月各完成500萬劑BNT162b2疫苗採購，並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署。台積電昨日董事會也核准追認捐贈疫苗，以及預估不超過1.75億美元的疫苗總成本，包括疫苗採購、必要的冷鏈物流及處理服務與保險費用。此費用預計列入台積公司的營業費用。

此外，台積電董事會核准於10億美元額度內，在台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，並核准於80億美元額度內，為100%持有的海外子公司TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應產能擴充的資金需求。