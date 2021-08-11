金管會公布國銀最新獲利狀況，受惠利息及手續費淨收益增加、營業及呆帳費用減少，2021年上半年稅前獲利年增7.3％至1764.6億元，回升至接近2018年1765.4億元同期次高水準。而疫情帶動資金需求增加，使得國銀6月新增放款達4316億元、創下歷史新高。

金管會統計，國銀6月稅前獲利308.2億元，月增52.4億元或20.5％、年增50.3億元或19.5％。累計上半年稅前獲利1764.6億元，年增120.4億元或7.3％，幅度較前5月5.1％增加，雖未達2019年同期的1927.3億元新高，但已與2018年同期1765.4億元相當。

國銀6月稅前獲利以國內總分行197.5億元，月增達33.2％、年增達19.1％最強，海外分行30.7億元，月增達59.6％、較去年同期虧損0.5億元大幅轉盈。國際金融業務分行（OBU）80.2億元，月減3.6％、年減8.9％，中國大陸分行則轉為虧損0.1億元，表現偏弱。

而國銀上半年稅前獲利則以海外分行147億元、年增達25.4％最強，國內總分行1136.8億元、年增17.1％居次。OBU為464.7億元、仍年減達11.9％，中國大陸分行16.1億元、年減達43.5％，表現明顯偏弱。

銀行局副局長童政彰指出，中國大陸分行6月轉虧，主因人民幣貶值導致匯損。上半年國銀投資及其他淨收益566.7億元、雖年減18％，但利息淨收益2528.2億元、年增6.2％，手續費收益991.7億元、年增4.7％，配合營業及呆帳費用減少2.2％，帶動整體獲利年增7.3％。

國銀截至6月底總放款餘額32.8兆元、月增達4316億元，創下歷史新高。逾放金額681億元、月減14億元，逾放比0.21％，持平5月、年減0.04個百分點，備底呆帳覆蓋率647.45％，月增18.17個百分點、年增達97.67個百分點，整體備呆提列情況維持穩健。

童政彰指出，國銀6月新增放款創下4316億元新高，放款對象以政府機關增加1800億元、個人戶增加1500億元為大宗。以放款用途觀察，則以周轉金需求增加3100億元、購置不動產放款增加1300億元居次。

童政彰表示，今年因綜所稅受疫情影響延後徵收，政府資金調度需求增加，帶動國銀對政府機關放款量。而企業對外接單狀況通常自第二季起轉強，亦帶動企業對營運周轉金運用需求，使得國銀利息及手續費淨收益同步增加。