台產(2832)公布7月獲利，單月稅前淨利與稅後淨利分別為0.72億元與0.58億元，但因認列防疫保單銷售成本與理賠金額，導致1～7月稅後淨損2.07億元。
台產今年防疫保單銷售長紅，成為台灣最熱賣的防疫保單，總承保件數402萬件、保費收入19.23億元。但5月爆發本土疫情，讓這張保單理賠爆增，7月一個月理賠件數就逾7000件，該張保單原本大賺變賠錢。
台產表示，經扣除防疫保單影響後，1至7月累計稅前淨利較去年同期成長32.5％，尤其是在商業火險、貨物運輸保險、汽車保險及住宅火險等優質業務，均有亮眼的成長表現。也由於防疫保單相關費用與損失部分都已預先提列，7月單月獲利已經轉正。
台產指出，防疫保單是基於善盡社會責任所開發設計的保險商品，具有其保險的正面意義，主要希望在疫情期間，若民眾個人或家庭親友因確診或居家隔離而遭受生理傷害、精神壓力與經濟收入喪失等損失時，均能透過保險機制獲得補償，以協助民眾盡速回復正常的生活。
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