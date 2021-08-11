聯強(2347)第二季獲利為連續三季改寫歷史紀錄；上半年稅後淨利59億元、每股盈餘3.52元，同步創下歷史新高紀錄，大幅成長64%。展望下半年，市場已進入傳統旺季，聯強樂觀預期下半年營收、獲利可望超越上半年，持續締造新紀錄。

聯強第二季獲利表現亮眼，毛利與營業淨利皆為同期新高，分別年增13%與15%。海外事業認列收益為連四季同期新高，達7.6億元，成長180%。稅前淨利38億元、淨利率3.98%，同步創下單季歷史新高，年增67%。稅後淨利33億元，大幅成長87%；淨利率3.45%，首次突破3%，兩者都寫下單季新高。每股盈餘2元，也是新高紀錄。

聯強今年上半年在毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利與每股盈餘等營利指標，全部締造半年度的歷史新高紀錄。聯強上半年毛利81億元，年增17%；營業淨利42億元，年增25%；海外事業認列收益14億元，大幅成長87%；稅前淨利69億元，大幅成長53%；稅後淨利59億元、比去年同期大幅成長64%，每股盈餘3.52元。此外，上半年稅前淨利率3.76%、稅後淨利率3.20%，都是歷史新高數字。

同時，聯強在美國/日本、印度/中東/非洲、泰國、越南各地區的海外事業，經營績效也相當亮眼，上半年獲利都有兩位數以上的成長。其中，印度/中東/非洲大幅增加2.8倍；美國/日本年增高達8成；泰國與越南也都有30%以上的成長。

聯強7月合併營收延續上半年的動能，達319億元，年增10%。前7個月合併營收為2,152億元，年增24%。

展望下半年，在營收方面，聯強認為進入後疫情時代，個人與企業對資通訊產品的剛性需求將維持銷售動能不墜；加上有iPhone新機、微軟Window 11、nVidia新GPU等重量級產品上市，帶動升級、換機買氣，市場暢旺程度可期。在獲利方面，由於聯強持續進行產品組合優化，帶動毛利提升，以及透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，全面性提升內部運作效率，降低營運費用。在內外環境都有利的加持下，聯強樂觀預期下半年與全年將有機會持續改寫新高紀錄。