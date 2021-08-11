國內AZ、莫德納疫苗即將用罄，但疫苗預約平台上仍有超過400萬人意願登記只填莫德納，抱著一絲希望能打到，然而胸腔科醫師蘇一峰透露殘酷現實，從高端承諾年底以前提早交貨500萬劑，以及指揮中心指揮官陳時中的話來看，「年底的主力看來是國產疫苗」，莫德納恐怕是等不到了。

蘇一峰表示，從陳時中最近的話就露出端倪，他日前坦言國內急需國產疫苗來救火，又指出高端疫苗承諾在年底以前「提早交貨500萬劑」，都顯示了年底的主力看來就是國產疫苗。

此外，蘇一峰也表示，據指揮中心統計的疫苗意願登記，願意施打高端的人數已突破100萬人。過去他也指出，參與高端緊急使用授權（EUA）審查會議的專家認為，高端對南非變異株Beta、印度變異株Delta保護力差，在Delta肆虐的現在，這是打高端疫苗必需要面對的問題之一，如何處理將是重點。

對此，網友紛紛留言：「怎麼感覺都計畫好了」、「可是那些喊支持國產的，不都打完AZ了嗎？」、「第二類的都打完莫德納了」、「百萬等級的第三期臨床試驗」、「100萬人，好大的破口」，更有人表示「在不久的未來、打了高端的人被Delta變異株突破性感染、是可預期的」。