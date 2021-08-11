藝人趙正平昨(10日)在節目《綜藝大熱門》錄影直播現場時，無預警宣布與結婚6年的妻子離婚，讓現場所有來賓難以置信，他除了強調沒有家暴和外遇，撇除婚變原因之外，凌晨更在臉書發文「珍惜身邊所愛的人」。

趙正平昨（10日）無預警宣布結束6年婚姻，巧的是6年前也在《綜藝大熱門》宣布結婚，他在錄影過程表示原本有件事想放在心裡，一直不想說出來，最後仍決定要在節目上講清楚，接著解釋離婚與家暴、外遇無關，可能是自己比較自私，長久以來沒有站在對方立場設想，更坦承自己是個很失敗的丈夫，但未來如果還有機會，還是會想重新把太太追回來。

趙正平在節目上宣布離婚後，凌晨在臉書發文：「謝謝媒體及線上朋友們的關心，我沒有要再説什麼，該說的都在直播上和節目說了，感謝各位，防疫期間大家要開開心心過日子，珍惜身邊所愛的人」，短短時間湧入不少粉絲留言打氣：「先退回當朋友，或許可以看到對方更多的美好」、「沒事啦！ 人生沒有過不去的坎兒」、「有時候婚姻不是死守就是好的，放手有時候才是大愛」。

趙正平6年前在節目直播過程宣布已經結婚，當時被問到為什麼想結婚，他表示「遇到對的人就想要做對的事」，還對著鏡頭甜蜜告白：「很高興妳能夠嫁給我，未來日子會怎樣不知道，但我活著的一天永遠都會保護妳」，如今此畫面卻已成追憶。