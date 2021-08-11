前台大醫整理7常見QA解析。（中時新聞網製表）

台灣疫苗不夠打，許多人至今等嘸第一劑，不少打完第一劑的人，則是焦慮等待第二劑的下落。台大前感染科醫師林氏璧在臉書上分享，疫苗數量不足時，民眾可能會出現的疑慮，其中包括疫苗可以混打嗎？兩劑間隔時間要多久？保護力是否受影響？

林氏璧昨天在臉書發文指出，台灣近日疫苗到貨不穩定，因此出現疫苗短缺的狀況，不少人打不到疫苗，許多民眾為此感到非常焦慮，內心也產生許多疑問，為此他解析各種可能出現的狀況供大家參考。

一、第一劑打AZ疫苗，第二劑該怎麼選？

第一劑打AZ的人，接下來的選擇比較多，除了可以打第二劑AZ之外，也可以選擇混打mRNA疫苗，像是莫德納和BNT。不過，中央流行疫情指揮中心目前僅開放第一線的醫護人員混打疫苗，其他人恐還要再等等。

二、第一劑打莫德納，第二劑只能苦等？

首劑打莫德納的人，第二劑除了打莫德納，根據美國與加拿大早期的規定，在不得已的狀況下兩款mRNA疫苗可混打。不過，指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，提高首劑疫苗覆蓋率是主要目標，但對於第二劑要施打的量，會予以保留。

三、接種AZ的兩劑間隔時間？

英國研究指出，兩劑AZ間隔45周施打，可產生較強的免疫抗體反應。不過，台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議兩劑AZ接種時間至少須隔8週，但間隔10至12週再打第二劑的效果會更好，因此建議民眾等10周後再去打第二劑。

四、接種莫德納的兩劑間隔時間？

加拿大今年三月疫苗短缺，因此宣布將第二劑延長至16周施打，初步證據顯示疫苗保護力並未下滑，當地的疫情也控制得不錯。而台灣目前的規定是，第一至三類對象和孕婦在首劑打完四周後可預約打第二劑，其他民眾則須等待10至12周才能打。

五、第二劑的施打時間拉長恐影響保護力？

疫苗短缺導致兩劑疫苗接種間隔時間拉長，讓不少人擔憂保護力恐受影響，但根據目前的證據顯示，英國研究AZ延長兩劑疫苗的注射時間，保護力似乎不減反增；而加拿大延長2劑莫德納的經驗，初步證據顯示保護力並沒有比較差。

六、還打不到疫苗怎麼辦？

「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」是所有人都該做的，即使打完疫苗仍不能鬆懈。此外，還沒打到疫苗的人，「有機會輪到，是你可以接受的疫苗就趕快去打，不要太急！」

七、何時高端疫苗可以打？

第六輪疫苗接種將由高端上場，陳時中先前曾在疫情記者會上透露，預計在八月下旬會開放民眾預約施打。

截至昨（10日）下午5點，登記打疫苗的總人數達1339萬人，單選AZ者有106萬3581人，佔7.95%；單選莫德納者有400萬1810人，佔29.89%；單選高端者僅18萬2262人，佔1.36%；同時選AZ與莫德納有726萬7014人，佔54.27%；複選AZ、高端者為3萬6561人，佔0.27%；複選莫德納、高端者為12萬4867人，佔0.93%；三者都選為71萬3887人，佔5.33%。