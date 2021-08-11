連鎖餐飲集團乾杯(1269)積極衝刺外賣業績，配合中國大陸展店效益顯現，2021年7月合併營收自歷史次低谷底顯著反彈逾3成。隨著台灣門市重新開放內用，以及父親節、七夕等節慶商機挹注，消費者詢問訂席狀況踴躍，可望帶動8月營收逐步回升。

乾杯公布2021年7月自結合併營收1.79億元，較6月1.34億元成長達32.79％、較去年同期2.51億元減少28.84％，自歷史次低顯著回升。累計前7月合併營收15.73億元，仍較去年同期14.4億元成長9.22％，續創同期第三高。

乾杯表示，面對台灣三級警戒禁止內用衝擊，集團積極推動全品牌外帶外送及自有電商平台銷售，7月外賣業績月增逾4成。隨著7月27日起多數縣市開放餐飲內用，內用可接來客座位約3～5成，消費者消費力道強勁，平均客單價年增2～3成，抑制7月營收衰退幅度。

同時，中國大陸餐飲市場穩定，乾杯分別於6、7月開出「老乾杯」深圳華僑城店、上海國金店，挹注營收強勁成長動能，帶動7月中國大陸營收年增逾30％。而「乾杯燒肉居酒屋」海岸城店亦連2年入選「2021年度大眾點評必吃榜單」，亦帶動來客大幅成長。

展望後市，隨著雙北8月3日開放餐飲內用，乾杯集團全台30家店在遵守防疫指引下已全數恢復內用。上周適逢父親節帶動民眾來店用餐意願，整體營收恢復至5～6成，本周七夕詢問訂位狀況踴躍，配合持續提供外賣服務，看好8月營收可望逐步回升。