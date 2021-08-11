經營85度C的美食-KY(2723)營運雖面臨疫情升溫影響，但在中國大陸持穩、美國加速成長及台灣回升帶動下，2021年7月合併營收逆勢「雙升」，表現優於預期。在基本面營運穩健下，法人看好美食下半年營運將持穩向上，營運成長動能有望持續增溫。

美食公布2021年7月自結合併營收16.6億元，較6月15.95億元成長4.12％、較去年同期16.48億元成長0.75％，表現優於法人預期。累計前7月合併營收114.12億元，較去年同期107.77億元成長5.9％。

美食指出，受變種病毒影響，美國各州確診人數攀升，各地政府陸續恢復室內配戴口罩措施，但85度C門市來客數及業績仍加速回升，7月日均營收較6月成長、年增率達近雙位數。公司看好下半年成長力道可望持續，挹注合併營收成長動能。

中國大陸方面，受本土確診數增加且擴散升溫影響，壓抑餐飲業消費力道，但但7月中國大陸85度C門市日均營收逆勢持穩6月表現，基本面持續穩健。由於夏季屬於相對淡季，疫情雖影響門市客流及冷飲業績，但對蛋糕銷售影響相對有限，有助整體營運持穩。

台灣部分，隨著疫情警戒於7月底降至二級，雖然餐飲業營運尚需時間復甦，但7月消費動能已大致回溫，帶動85度C門市營收較6月回升、年減幅明顯收斂。而美食陸續推出線上寄杯等創新服務，聯名行銷亦大受歡迎，可望在疫後發揮優勢率先恢復成長。

整體而言，法人認為儘管全球景氣復甦因變種病毒而增添變數，但疫苗接種率持續提升，各國政府憑藉過往經驗，應更能兼顧民生消費及防疫需求挑戰。而美食在疫情期間財務及獲利能力相對穩定，預期在疫後可望發揮優勢擴大市占率，強化營運成長動能。