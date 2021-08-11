台灣本土疫情自7月趨緩，超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)7月合併營收同步回升，其中統一超7月合併營收219.57億元，月增8.05%，全家7月合併營收為68.24億元，月增8.14%，由於高溫暑假為便利商店傳統旺季，隨著警戒降級與各式鬆綁政策啟動，輔以父親節、情人節、中元節、中秋預購等節慶商機湧現，將有助8月營收。

三級警戒因疫情趨緩逐步降級鬆綁，統一超及全家便利商店營收也擺脫6月低迷，其中統一超7月合併營收為219.57億元，月增8.05%，年減4.78%，累計前7月合併營收為1506.03億元，年增2.03%。

統一超表示，COVID-19疫情持續影響整體零售服務業，台灣7-ELEVEN超前部署OPEN POINT數位會員服務，藉由i預購、行動隨時取強化虛實整合，並積極擴大網購電商多溫層寄取件商機，本業營運持續回穩；加上轉投資事業統一速達、博客來、統一精工及菲律賓7-ELEVEN皆較去年同期成長，有效降低疫情干擾營運。

統一超「i預購」掌握線上購物及行動支付的低接觸消費趨勢，7月推出「全民振興日」及「鬆綁新生活」檔期活動後，業績呈倍數成長；實體門市預購則以團購美食、生鮮調理食品為最大成長動能，使得整體預購業績較去年同期成長超過70%；因應網購強勁成長，掌握電商的多溫層商品到店取貨需求，提供常溫與冷凍貨物運送服務，今年甫上線的冷凍交貨便、快收便服務更帶動相關業績成長近40%。

為滿足居家自煮需求，統一超「御料小館」系列即食料理及「行動隨時取」推出多款冷凍品組合優惠，部分門市設置「嚴選素材鮮物」專區販售生鮮、肉品等，帶動冷凍品成長約10%；在家觀看運動賽事、提前準備中元普渡等，亦帶動零食、酒類商品成長約10%。

全家便利商店7月合併營收為68.2億元，月增8.14%，年減12.87%，累計前7月合併營收為481.67億元，年減1.17%。

全家表示，隨國內疫情趨緩，7月來客數已較6月略升，然因整個7月仍籠罩在三級警戒政策影響下，特別是座位區禁止內用、自助熟食區持續停賣等防疫措施，致成長動能未於短期內大幅提升。

就各商品來看，盛夏高溫季節指數上升，冰品業績年增20%；月中微解封、上班族結束居家辦公，亦帶動了微波鮮食的成長、現煮咖啡與一般飲料的回溫，加上本月各式話題促銷的推波助瀾，如：奧運奪金咖啡買一送一等優惠，以及鮮食新品推陳出新如鰻魚專賣店等，皆有效推升相關品群業績。

對應實體虛擬兩棲消費的疫後新常態，全家便利商店線上購物渠道的業績逐月持續成長，其中瞄準社群電商之市場潛力，透過店長line群組主力推動的「全+1行動購」平台，手機輕鬆下單、店鋪方便取貨，疫情以來適合宅居使用的冷凍食品、蔬菜包、甜點為銷售大宗，海底撈冬粉更創下每次推播都破萬的銷售量。

會員經濟亦對7月業績發揮助力，7-ELEVEN深化經營OPEN POINT 1300多萬名會員服務平台展現具體績效，7月持續以「會員」、「點數」、「支付」培養會員忠誠度，並打造「就近買、安全付、安心吃」的購物環境，以虛實整合策略穩固營運，有效提升會員貢獻度達55%，其中OPENPOINT「會員」服務以小7集點卡、發票日誌及行動隨時取推出差異化活動，帶動單日不重複會員活躍度較去年呈倍數成長、創下歷史新高；「點數」OPEN POINT可跨產業、跨通路與超過50大品牌結盟，推出上百種免費換、點數加價購活動，帶動單月活用點數流通量達5.8億點，更首度攜手2大電子票證推出5大支付工具滿額折活動，使得非現金支付交易金額較去年同期成長近15%，佔比突破40%。

展望8月，統一超表示，7-EVELEN掌握父親節、七夕情人節、中元節及開學季商機，持續優化OPEN POINT數位會員服務，整合三大外送業者、首創外送入口平台「OPEN送」，並推出全新智能團購平台「i划算」服務等，持續架構被消費者依賴的服務平台，搭配重大投資穩健進行，挹注長期成長動能，未來展望樂觀向上。

全家表示，國內疫情逐步趨緩，警戒降級與各式鬆綁政策啟動，進入高溫暑假，為傳統便利商店旺季，輔以父親節、情人節、中元節、中秋預購等節慶商機陸續湧現，將有助點燃業績動能。