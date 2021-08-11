又有屁孩大鬧賣場！近日一名女大生爆料，在IG限時動態上發現幾名女子行為脫序，不僅躺臥商品貨架，甚至整個人躺在狗飼料、飲料架上休息，令不少人看傻了眼，認為現處新冠肺炎流行期，紛紛撻伐「真的很噁心又沒衛生」。

原PO日前於論壇《Dcard》分享5張IG限時動態截圖指出，一直以來習慣用小帳號追蹤一些89妹的帳號，「覺得她們的生活真的很神奇」，不僅13歲就懷孕當媽媽、喜歡用抖音平台露奶跳舞，甚至吵架不開心就持刀等，「本以為這些就已經很奇葩了，沒想到她們在大賣場的舉止，更讓人傻眼。」

身穿紫色套裝的女子，整個人蜷臥在衛生紙架底層。（圖／翻攝自Dcard）

紫色套裝女子還躺臥在狗飼料上。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO的截圖顯示，一名身穿紫色運動套裝的女生，整個人蜷縮在衛生紙貨架的最底層，動態最下方還開心地寫下「不知道有沒有人懂這個梗在哪裡，但我真的笑到不行」。另外，她還大剌剌地躺在狗飼料及飲料架上，甚至和友人橫躺在賣場走道上，誇張行徑讓人跌破眼鏡。

躺在飲料架上時，雙腳還放在飲料上。（圖／翻攝自Dcard）

女子和友人橫躺在賣場走道，令不少網友傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

橫躺在賣場，讓網友撻伐。（圖／翻攝自Dcard）

照片曝光後，不少網友紛紛撻伐，「疫情期間，這樣真的好髒」、「現在疫情，躺在地上又躺在商品架，也太髒了」、「又有屁孩玩大賣場，可能真的想紅」、「不知道誰買到被他躺過的東西，真的倒八輩子楣，心疼那些商品」、「這麼丟臉的事情為什麼都做的出來....」、「雖然真的很沒水準」、「可以請她把商品買回去嗎？」

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！