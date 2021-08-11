【LIVE直播】疫苗不足、五倍券繁瑣複雜 國民黨召開「發現金要疫苗」記者會｜2021.08.11

近來民進黨政府在振興、疫苗等問題都引起相當大的爭議，面對輿論的壓力卻又不見調整路線的想法，這讓許多民眾相當不滿；對此，台北市議員羅智強指出，他將派出「小強金剛」，繞行總統府、行政院，為人民發出「要疫苗、發現金」的怒吼。

羅智強今(11)日發文表示，蔡英文曾說過，人民可以大聲對政府說話，而如果政府聽不到，可以拍桌；但對於人民近來對疫情的困擾、對紓困的不滿，民進黨卻充耳不聞，對此，羅智強表示，他將派出「小強金剛」，繞行總統府以及行政院，大聲說出人民的不滿，讓這些人好好聽聽。

羅智強指出，當今政府把人民當作賊在防，人民都已經因為疫情失去工作、積蓄耗盡，連三餐都沒有著落，政府還要求他們拿1000元出來換振興券，說是怕人民把錢存起來，真是讓人相當感慨，「台灣人民到底是有多麼對不起蔡英文和蘇貞昌？」

羅智強更表示，這次出發的「小強金剛」上會搭載LED螢幕，用來撥放人民的心聲以及對政府的想法，未來這台車就是行走街頭的民意留言板、民主行動牆，讓蔡政府看見真正的民意。