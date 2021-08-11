NBA自由市場已經開市很多天了，大部份的重量級明星球員也都找到下家，例如韋斯布魯克(Russell Westbrook)、洛瑞(Kyle Lowry)、迪羅薩(DeMar DeRozan)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、卓拉吉奇(Goran Dragic)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)都去了新球隊，各隊陣容改變也非常大。

Free agent G Dennis Schroder has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10 2021

湖人因此組成詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)、韋斯布魯克、霍華、安森尼的新陣容，開季備受期待，不過相反的也有人到目前都還找不到新東家，那就是上季還在湖人的薛洛德(Dennis Schroder)，他在最早竟然拒絕了湖人給出的4年8000多萬報價，認為自己值更多錢。

自那時候起他一直乏人問津，身價大幅下跌，可說是各隊非常畏懼的角色，不過就在台灣時間今天稍早，根據權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，綠衫軍塞爾提克向薛洛德開出一份1年中產合約，就等他本人點頭加入，而他這次沒猶豫太久選擇簽約。

據沃納洛斯基報導，塞爾提克用一份1年590萬的合約簽下薛洛德，而據更深入的報導，他還想從綠軍拿到約900萬的合約，但後者團隊薪資上限已觸頂，固然沒辦法再給他更多，最後雙方也達成共識，這場「薛洛德之亂」正式畫下句點，他終於找到想要他的球隊了。

上季薛洛德拒絕湖人開出的4年8400萬續約，選擇在自由市場挑戰身價，他認為自己年薪大概要有2500萬美元左右，完全錯估了自己的身價，這導致他淪為落水狗，外界也對他的行為感冒，認為他根本獅子大開口，如今他與綠軍簽下1年590萬美元合約，與當初湖人給出的高價足足差了7810萬。