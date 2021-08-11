可成(2474)七月份營收34.71億元，較六月的33.35億元，月增4.1%；較去年同期的78.52億元，年減55.8%。累計前七個月集團合併營收265.02億元，較去年同期480.06億元，年減44.8%，主因泰州廠今年不再計入營收，以及供應鏈缺料影響，符合公司預期。

可成表示，目前整體市場供需仍受缺料影響，第三季營收展望預期持平；惟產品組合持續動態調整，以及來自新產品、新客戶貢獻，有上行潛力。

可成第2季營收與獲利雙減，單季營收為104.02億元，季減17.6%，年減53.8%；稅後純益為6.81億元，季減72.9%、年減75.4%，每股稅後純益（EPS）為0.89元。營收及獲利雙減，主因淡季效應及供應鏈缺料等因素。惟毛利率表現仍在3成之上，第2季毛利率為32.1%。

可成2021年上半年營收為230.31億元，年減42.6%；上半稅後純益為31.95億元，年減52.2%，EPS為4.19元，相較於2020年上半年EPS 8.72元，幾乎是腰斬。上半年毛利率為32%，營益率為21.4%。

進入下半年電子產業旺季，但受到缺料、缺櫃等不確定性，需求端近期市場亦出現雜音，整體供應鏈持續動態調整中。可成表示，將持續密切觀察遠距工作、學習需求的延續性、以及缺料對於供應鏈供需的影響。