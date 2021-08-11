台灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過森崴能源(6806)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額13億元，主要業務為能源開發、電廠維運、節能、儲能服務等能源工程服務，市場結構內銷占比96.09％、外銷3.91％，輔導上市承銷商為福邦證券。

該公司2018年到2020年稅前淨利分別為-0.14億元、0.36億元及2.64億元，每股稅後盈餘為-0.24元、0.34元及2.86元；今年第1季稅前淨利3.29億元，每股稅後盈餘2.63元。