國內1500萬劑民間採購的BNT疫苗尚未到貨，台大公衛學者詹長權指出，美國FDA預計在9月初批准BNT疫苗，未來民間將可自行採購。衛福部部長陳時中6日回應，即使有藥證仍需藥害救濟等國家的保護，且此舉恐加深疫苗權不公。媒體人「逆風的烏鴉」痛批，這兩個理由顯然是「為反對而反對」，反對的理由則是為了護航高端疫苗。

陳時中6日在指揮中心記者會上表示，BNT取得藥證之後情況會變怎樣，我們無從得知，因為是藥廠相關政策，不過即使有藥證，仍需藥害救濟等國家的保護，當然他也不敢講說藥廠會不會去買一個保險來做自費市場。陳也提到，以現在全世界供應量疫苗大幅短缺，直接要做到自費市場，可能會加深疫苗權的不公平，大藥廠是不是會這樣做，是可以再觀察的。

對此，逆風的烏鴉10日在臉書發文表示，針對是否給BNT藥證問題，陳時中的答案顯然是「保留」的。陳的論點，第一是疫苗有藥害賠償問題，第二是開放自費可能造成不公平。這兩個理由，看似有理其實未必。只要拿到藥證，藥害問題願打願挨，藥商若願負責，根本不需要陳傷腦筋；至於疫苗公平問題，自費和公費也不衝突，衛福部希望大家都打到，仍可採購公費疫苗，最多就是多個選擇，何來不公平？

逆風的烏鴉直言，這兩個理由都是「為藉口找藉口」，原因有二：第一，若明年疫情未消，但政府向外購買的疫苗只有莫德納，但莫德納的量不夠，那大家的選項就只有高端一種；第二，若民眾可去醫院自費打疫苗，選擇打高端的多還是打BNT的多，答案就很清楚了。