蝴蝶生態掛圖解說。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

夏天是賞蝶的季節，在疫情逐漸舒緩的8月，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在關子嶺紅葉公園推出「蝴蝶遊樂園」，為喜歡自然生態的大小朋友們準備了蝴蝶生態學習之旅，邀請大家一起來觀賞紫斑蝶。

管理處為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，管控活動參加人數，今年的蝴蝶遊樂園活動地點移至關子嶺紅葉公園舉行，原有的生態闖關改以紫斑蝶標放體驗及蝴蝶幼蟲相見歡來進行。

西拉雅國家風景區管理處表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，戶外人數不超過100人，故今年活動將原不限人數的生態闖關遊戲改為實名制的預約活動，活動地點移至關子嶺紅葉公園舉行，讓民眾能有一個安全的親子戶外學習空間。

本次活動為期1個月，周周都有活動。從8月14日至9月12日每周六、日上午9：00到下午1：00，每日共2場次，每場次20人，於活動當周三上午9：00開放網路報名，報名額滿為止，有興趣的大小朋友可在規定的時間趕快上網預約報名。如遇中央氣象局預告為大雨、豪雨以上等級或颱風來襲，則當日活動暫停一次。

今年的活動除了有專業的老師解說蝴蝶及幼蟲的小祕密及體驗課程外，西拉雅管理處也為參加的民眾準備了許多特色紀念品，幸運的話都可以把它帶回家哦。歡迎大手牽小手來關子嶺賞蝶、泡湯、玩遊戲、聽解說，一起來西拉雅認識紫斑蝶，後續相關活動資訊請持續關注西拉雅國家風景區管理處網站或FB粉絲團。