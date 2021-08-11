台灣民意基金會今發表「台灣人的民族認同與統獨傾向」，民調顯示，儘管有近6成的台灣成年人期盼未來台灣要獨立，但只有2成2態度強烈，近1成7期盼未來兩岸統一，只有3％態度強烈；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，台灣成年人對台灣的未來有期望、有憧憬、有偏好，但溫和派趨近6成。

縣市中，民調顯示，獨派以台南市5成9最高，台中市5成7居次。六都中，現狀派比例最高的是台北市，有3成4，而統派比例最高的則是桃園市，有1成8。

民調顯示，選擇「台灣未來要獨立」的人，有47％很堅持，53％贊成但不很堅持；選擇「未來兩岸統一」，26.3％很堅持，73.7％贊成但不很堅持。

游盈隆說，由此得到一組新的數字，21.9％很堅持未來台灣獨立，24.7％贊成但不堅持，2.9％很堅持未來兩岸統一，8.2％贊成但不堅持。 使用最精細的七分類台灣人統獨傾向測量工具，並進行相隔半年最近兩次比較，清楚地發現，台灣人的統獨傾向其實相當穩定，每一種細項差距都在兩個百分點以內。

從年齡層來看，民調顯示，20到24歲7成5是獨派，隨著年齡遞增，獨派比例有遞減的趨勢，形成一種層次分明的階梯狀次數分配。 但不論在哪一個年齡層，獨派總是獨占鰲頭，統派總是敬陪末座，現狀派居中。

游盈隆說，選擇未來兩岸統一方面，1991年45.3％是最高峰，1996年到2021年，最高26％，是在2018年9月，最低是11.1％，就是2021年7月的現在，創下1991年以來台灣人選擇兩岸統一的最低紀錄。

他表示，台灣人民族認同與統獨傾向的演變經歷過包括李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文4位總統，前三位總統任內台灣人認同一路上揚， 支持台灣未來要獨立的人數也一路飆高。只有在蔡英文總統任內出現有高低、起伏不定的現象，而兩次「大幅下滑」或「逆轉」的出現，更是極為醒目的歷史現象，充分展現出蔡英文總統獨特的政治信念、風格與實踐。

本次調查期間是2021年7月19-21三天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。 依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。