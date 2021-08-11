炎炎夏日讓人最困擾的莫過於飆汗後可能導致的汗味，有網友好奇「為什麼女生連流汗都是香的？」貼文引發熱議。對此，物理老師張景超以生物學的角度解釋，人類汗腺會分泌費洛蒙，而費洛蒙功能之一就是吸引異性，進入嗅覺器官後會刺激人體分泌荷爾蒙，進一步產生心理、生理反應。

網友在PTT上貼文詢問，為什麼同樣是流汗，女生就能保持香香的味道？並揣測許多可能原因，「是因為賀爾蒙的關係嗎？還是有擦香水乳液？或是女生的汗天生就是香的？」希望網友們可以提供解答。

貼文一出引發網友熱議，紛紛表示「對，百貨公司裡的香水都是用女生的汗做的」、「有些真的天然，聞得出不是清潔保養品混合的化工香」、「沒有。只有你喜歡的那個才是」、「日本有研究過，賀爾蒙31歲前才有，31過後瞬間下降許多，很快就不見了」、「乳液跟洗髮精啦」。

【 超物理 】女生為什麼總是香香的？

對於這個問題，YouTube頻道「超知識」的物理老師張景超曾拍片解釋這種獨特現象，指出由於男生相較女生汗腺更發達又愛運動，加上女孩子喜歡用各種有香味的保養品，也因為長頭髮的緣故，因此洗髮精沖洗後香味容易殘留在頭髮裡較長時間。飲食方面對於體味也有影響，愛吃肉、接觸太多油膩食物流汗時較易產生異味。

張景超最後以生物學的角度切入，指出汗腺分泌的費洛蒙被嗅覺器官接收後，會來到我們腦部的下視丘，讓下視丘分泌出荷爾蒙的物質，荷爾蒙會讓我們的身體、心理跟生理上產生反應。尤其青春期費洛蒙分泌旺盛，所以國、高中階段總有小男生說：「這個女生聞起來香香的」，有些小女生也會被運動完男生的汗味吸引，但人並非對所有費洛蒙都能產生明顯反應，因此覺得香香的這種感覺是因人而異。