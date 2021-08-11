行政院決定發放振興券方式紓困，而非普發現金。（中時資料照）

行政院長蘇貞昌日前曾說，5倍券等於是現金但必須限期使用，才不會被存起來，此話引發爭論。立委洪孟楷昨(10日)晚間在臉書提出5個問題，並說「明明是人民的納稅錢，卻要繞一大圈才能被領到，真的好意思向國人說『5倍券等於現金？』」

不少立委主張發現金，蘇貞昌9日表示，變種病毒肆虐，各國疫情更嚴重，只有台灣短短70天，從5月一天600、700人確診，到現在個位數，這是非常難得成績，是國人支持政府一起做到，也是方法用對，而我們因為受疫情衝擊，今年特別多內需產業受到影響，特別發現金紓困，所以有900多萬人領到現金，花了1500多億，而進一步現在要振興，接著振興就是發給民眾限期使用的5倍券，這是從去年的3倍券的成績後更精進，也就是等於現金，必須限期使用，才不會被存起來，同時地方政府、業界都會加碼、加倍使用，這就是發振興券的好處。

洪孟楷對此在臉書提出5個疑問，分別是既然5倍券等於現金？那為何不直接發現金就好；如果等於現金，為何還要花23億元印製；假設等於現金，幹嘛還要再等一個月？真的等於現金，請告訴國人可不可以找零？以及如同蘇院長所說，5倍券等於現金，那就請民進黨政務官現在起薪水改領5倍券，響應蘇院長偉大政策。

洪孟楷提及，甚至綠營立委也意見不同，有人還要加倍、有人說不要先付現金、有人直接支持發現金，民進黨政府要不要先說服黨內，再來推動政策，別讓民意不被聽見；他認為，「疫情艱困，國人期待政府積極作為，但浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾」。